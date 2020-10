Heb je kinderen én wil je het gezin graag verder uitbreiden met een hond? Woef woef! Let wel op, want niet elke viervoeter is de ideale gezinshond. Daarom zetten wij de 5 meest kindvriendelijke viervoeters voor je op een rij!

Houd er altijd rekening mee dat honden dieren blijven en dus onverwachts uit de hoek kunnen komen. Maar als jij je kinderen leert om te gaan met hun nieuwe huisdier, dan is een viervoeter een goede aanvulling op het gezinsleven!

De vijf beste en kindvriendelijke hondenrassen:

Labrador retriever

De Labrador retriever is levendig, speels en knap. En er is een grote kans dat jij ‘m herkent van die schattige wc- papier reclames, haha! Het is een uitstekende keuze voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden. Dit hebben zij te danken aan hun leuke, speelse karakter en hun vriendelijk temperament. Ze hebben wel veel beweging nodig en zijn daarom het meest geschikt voor actieve gezinnen die er graag op uitgaan voor een wandeling.

Golden retriever

De golden retriever is een groot en zeer knap hondenras die houdt van gezelligheid. Van de jongste kinderen tot de oudste! Ze zijn erg lief en houden ervan om betrokken te zijn. Maar ze hebben ook de neiging om erg te verharen, waardoor opruimen een dagtaak gaat zijn! Maar, misschien kunnen de kinderen daarbij helpen. Win-win.

Cocker-spaniël

De cocker-spaniël is een middelgrote hond dat vermakelijk is, houdt van spelen en hij/zij zal een sterke band met het gezin hebben. Hoewel ze een redelijke hoeveelheid beweging nodig hebben, zijn ze in dat opzicht niet zo veeleisend. Daarom passen ze zo zo goed in een druk gezinshuishouden.

Rottweiler

De grote, forse Rottweiler is een heel kalm en relaxed ras dat liever rondwandelt en langzame wandelingen maakt, in plaats van te racen! Ze zijn vriendelijk, kalm en erg beschermend rond hun families, en bovendien ook erg lief!

Teckel

Een ander klein hondenras dat vriendelijk, liefdevol en tolerant is, is de kleine teckel. Of worsthond, zoals ze soms bekend staan. Teckels kunnen in langharige of kortharige varianten zijn en zijn een leuke aanvulling voor gezinnen die op zoek zijn naar een hondenras dat goed past in een druk gezinshuis.

