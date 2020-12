Bella, Noah: dit zijn de mooiste namen voor baby’s die rond kerst worden geboren

Tja, je bevalling kun je niet plannen. Het zou dus zomaar kunnen dat jij moet bevallen op kerstavond, Eerste of Tweede kerstdag. En déze namen zijn dan wél heel leuk voor deze tijd van het jaar.

Bevallen tijdens de kerstdagen is helemaal niet zo erg! De kerst staat volop in het teken van liefde, gezelligheid en familie. En met jouw kerstkindje op komst wordt dit moment nóg specialer. Bovendien viert iedereen feest op zijn of haar verjaardag. Hoe leuk is dat?

Jongensnamen

1. Cas / Caspar / Casper

Caspar is één van de Drie Wijzen uit het Oosten.

2. Christiaan / Chris

Christiaan of Chris stamt natuurlijk af van Jezus Christus.

3. Joshua

De naam betekent ‘God’ of ‘God is mijn redder’.

4. Noël / Noah

Ahh, hoe feestelijk én toepasselijk wil je het hebben? De naam Noël betekent ‘Kerstmis’. En met de naam Noah maak je het nét een stukje moderner.

5. Navi

Een feestelijkere naam bestaat niet! Navi komt namelijk van het Spaanse woord Navidad, wat ‘Kerst’ betekent. Ahh!

Meisjesnamen

1. Noëlle

Noëlle is de vrouwelijke versie van Noël. Wat niet alleen een hele mooie naam is, maar dus ook ‘Kerstmis’ betekent.

2. Holly

Je weet wel, hulst. En een ‘Holly Jolly Christmas’.

3. Belle

Omdat het zo’n mooie tijd van het jaar is. En het doet ook denken aan Jingle bells, Jingle bells!

4. Sterre

Past hélemaal bij dit tijd van het jaar.

5. Noor / Nora

Doet natuurlijk denken aan het hoge noorden, de Noordpool, waar de kerstman vandaan komt 😉

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!

Bron: Libelle | Beeld: iStock