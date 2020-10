De herfstvakantie staat bijna voor de deur en dat betekent quility time. Je kunt gezellig met de kinderen knutselen, verven of bordspellen gaan doen. Maar wat is nou leuker dan een middagje bioscoop? Juist, niks! Wij zetten de leukste kinderfilms voor je op een rij.

Bezoek tijdens de herfstvakantie één van deze leuke kinderfilms met je kroost.

The Bigfoot family

De drukte op school, zijn eerste verliefdheid en het oefenen met zijn superkrachten is al genoeg gedoe. Maar Bigfoot wil zijn bekendheid inzetten voor het milieu en vertrekt naar Alaska waar oliemaatschappij X-tract een natuurgebied in gevaar brengt. Een paar dagen later verdwijnt hij spoorloos. Samen met zijn moeder, de ondernemende wasbeer Trapper en de onhandige beer Wilbur gaat Adam naar het Hoge Noorden om zijn vader te redden.

De Magische Poort

De jonge, verlegen dolfijn Davey ontdekt samen met zijn beste vriendje een magische poort die wensen in vervulling laat gaan. Maar hun ontdekking blijft niet lang geheim en de listige moeralen willen er misbruik van maken. Ze zijn van plan het vredige Vissenstad te veroveren! Davey moet een manier bedenken om de moeralen te stoppen. Samen met zijn vrienden zet hij alles op alles om de stad te beschermen. Lukt het Davey om de held van Vissenstad te worden?

De Grote Sinterklaasfilm

De Sint en de Pieten zijn terug in de Grote Sinterklaasfilm! Sinterklaas en de Pieten zitten met een groot probleem, het kasteel van Sinterklaas staat namelijk op instorten en moet gesloopt worden. Daarom moeten Sinterklaas en de Pieten noodgedwongen op de camping logeren. Zelfs Hugo Hogepief zit met de handen in het haar, want geen kasteel betekent geen cadeautjes en pepernoten voor de kinderen. Al doen Kim Kado, Marco Marsepein en Willem Wortel nog zo hun best, het Sinterklaasfeest lijkt bijna in de soep te vallen. Maar staat het kasteel van Sinterklaas wel écht op instorten of is het een sluw plan van Stan & Olivier? Kikkie en Paco vertrouwen de boel niet en gaan op onderzoek uit. Lukt het hen om het Sinterklaasfeest te redden?

Big Trip

Een onhandige ooievaar bezorgt een schattige baby Panda op het verkeerde adres. Beer, Eland, Tijger en Konijn vangen baby Panda op, en beginnen aan een spannende tocht vol hilarische momenten! Zal het hen lukken om baby Panda veilig thuis te brengen?

De Piraten van Hiernaast

In De Piraten van Hiernaast wordt het saaie kustplaatsje Zandwijk aan Zee op stelten gezet door de komst van de zwaardvechtende en rum-drinkende piratenfamilie Donderbus. Terwijl de suffe buurtbewoners de waakhaai en huis-octopus maar niets vinden, sluit de elfjarige Michiel, ondanks hun verschillen, vriendschap met de stoere piratenjongen Billy. Maar hij dreigt zijn nieuwe vriend te verliezen wanneer aartsvijand Knokige Krelis plots opduikt. Samen met hun buurmeisje Elizabeth gaan de jongens de strijd aan tegen de gevaarlijkste piraat op zee…

