Lezeressen van VIVA Mama zijn boos: ‘Wat is dit voor een vreselijk artikel?’ Dat leggen we graag even uit

‘Wat is dit voor vreselijk artikel? Ik krijg echt rillingen van de woordkeuze. Belachelijk dat dit ruimte krijgt in jullie blad. Bah.’ Het is een van de vele negatieve reacties die de redactie van VIVA Mama vandaag ontvangt naar aanleiding van een stuk over nog altijd gevoelige onderwerpen als borstvoeding geven in het openbaar. Omdat we waarde hechten aan de mening van onze lezeressen, leggen we graag uit waarom we stukken als deze plaatsen.

‘Ik zal hier vast geen vrienden mee maken’

VIVA Mama-journalist Suus Ruis – zelf moeder van een zoon – schreef een stuk over baby-etiquette en ging daarvoor dieper in op het geven van borstvoeding in het openbaar. Ze schrijft: ‘Een beetje rekening houden met mensen die het misschien onprettig vinden, is natuurlijk een kleine moeite. Ga bij voorkeur op een zo onopvallend mogelijke plek zitten en bedek je borst, bijvoorbeeld met een hydrofiele luier. Trek kleding aan die je discreet opzij kunt duwen of naar beneden kunt trekken. En ik zal hier vast geen vrienden mee maken, maar dreumesen (laat staan peuters, kleuters of basisschoolkinderen) in het openbaar de borst geven, is not done. Voor jou is het misschien ‘natuurlijk’, het gros van de mensen vindt dat weerzinwekkend. Dat kun je echt beter thuis doen.’

Het zijn vooral de laatste twee zinnen die kwaad bloed zetten bij de lezeressen. ‘Kan wel een opinie zijn… Maar wat denk je dat het oplevert?’ vraagt lezeres Susan zich af in onze inbox.

Niets te verbergen

De reden dat wij als redactie ervoor kiezen om dergelijke stukken te plaatsen, is omdat we ruimte willen bieden aan verschillende meningen en visies. Zo laten we bijvoorbeeld ook in de discussie over vaccinatie zowel voor- als tegenstanders aan het woord. Het motto van zowel VIVA als VIVA Mama is: niets te verbergen. Wij streven ernaar om alle trends en issues die spelen op het gebied van baby’s, moeders en vrouwen in het algemeen aan de kaak te stellen. Dat doen we vanuit journalistiek oogpunt en daarbij streven we er iedere keer opnieuw naar om niemand uit te sluiten. We willen prikkelen en geprikkeld worden en staan altijd open voor een goed debat. Wij hechten daarom ook waarde aan journalisten als Suus, waar we als redactie pal achterstaan. Maar niet iedereen hoeft het eens te zijn met haar mening.

Ook Suus wilt haar woorden graag toelichten: ‘Allereerst wil ik benadrukken dat dit stuk een beetje met een knipoog is geschreven. ‘Ik schrijf nergens dat je geen borstvoeding in het openbaar zou mogen geven. Sterker nog: ik persoonlijk vind dat het (vrijwel) overal en altijd zou moeten kunnen. Veel mensen nemen er echter aanstoot aan (nogmaals: ik niet), en hoezeer we het daar ook niet mee eens zijn, lijkt het mij een kleine moeite om daar rekening mee te houden en jezelf een beetje te bedekken of wat meer achteraf te gaan zitten.’

‘Wat betreft borstvoeding aan dreumesen: helemaal prima, maar eerlijk gezegd snap ik wel dat mensen daar moeite mee hebben als het in het openbaar gebeurt. Aangezien een dreumes ook een boterham of Liga of appel kan eten als hij NU honger heeft, zou ikzelf ervoor opteren om dreumesen/ peuters/ kleuters/basisschoolkinderen lekker in de privacy van je eigen huis aan te leggen. Dat is mijn mening, geen feit. En onderaan de streep moet elke moeder vooral doen waar zij zich prettig bij voelt.’

