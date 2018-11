Life after scheiding: ‘Mijn ex laat onze kinderen over aan zijn nieuwe vriendin en daar ben ik het niet mee eens’

Johans nieuwe vriendin Sandra heeft uitgesproken ideeën over de opvoeding van zijn kinderen, en die past ze ook toe. Volgens hun moeder Carla bemoeit Sandra zich veel te veel met de 4-jarige Stanley en de 8-jarige Shaun. Bovendien houdt Johan zich niet aan de afspraken in het ouderschapsplan. Maar Johan heeft zijn handen vol aan zijn werk en hij is blij dat hij zo’n goede bonusmoeder voor zijn jongens heeft gevonden.

Carla: ‘De nieuwe vriendin van mijn ex is erg dominant en ze bemoeit zich overdreven veel met de opvoeding van de kinderen. Zo koopt ze ongevraagd nieuwe kleren voor ze en brengt de kleren die ik voor ze heb gekocht naar de kringloop, ze zeurt tegen Johan dat de kinderen er altijd zo moe uitzien als ze van mij komen en ze zit de oudste constant achter de broek met zijn huiswerk. Hij is 8! En het ergste is, ze heeft lak aan de afspraken die Johan en ik in het ouderschapsplan hebben vastgelegd.

We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat we voor het slapengaan uit hetzelfde boek voorlezen. De kinderen nemen dat steeds mee zodat ze, of ze nou bij pappa of bij mamma zijn, door kunnen gaan met het verhaal. Maar als ze bij Johan zijn, schijnt Sandra de kinderen naar bed te brengen, en zij leest ze nooit voor.

Als de kinderen van hun vader komen zijn ze ook altijd boos en opstandig. En als ze weer naar hem terug moeten, begint de jongste vaak te huilen. Ik vind het steeds moeilijker om hem dan toch bij Johan af te leveren.

Een keer heb ik Johan gezegd dat hij zich aan de afspraken in het ouderschapsplan moet houden. Nog geen uur later hing Sandra aan de telefoon om me te vertellen dat ik me niet met ‘haar gezin’ mocht bemoeien. Nou ja! Omwille van de kinderen wil ik het niet op de spits drijven, maar ik zie dat die jochies niet gelukkig zijn.’

Johan: ‘Het gaat niet zo goed op mijn werk. Ik heb sinds kort een nieuwe functie en ik vraag me af of die niet te hoog gegrepen is, alhoewel Sandra dat onzin vindt. Maar de verantwoordelijkheden vallen me zwaar. Ik ben van nature nogal onzeker en dat steekt weer steeds vaker de kop op. De sfeer op mijn werk is nogal macho, dus Sandra is de enige met wie ik erover kan praten.

Sandra vangt het thuis ook een beetje op. Ik zou niet weten wat ik zonder haar moest. Ze heeft zelf geen kinderen, maar ze is erg leuk met die van mij. Ze koopt kleren voor ze en helpt de oudste met zijn schoolwerk. Ze is een zelfverzekerde vrouw en dankzij haar leren de jongens hoe ze zich in de wereld staande moeten houden. Ik wil niet dat de jongens net zo onzeker worden als ik.

Carla begon laatst over het ouderschapsplan, dat ik me niet aan de afspraken zou houden. Toen ik vroeg wat ze bedoelde kwam ze met allerlei kleine dingetjes: dat Sandra de jongens niet voorleest, bijvoorbeeld en dat zij, Carla, toch verantwoordelijk is voor hun kleren. Maar wat maakt dat nou uit. Zo’n ouderschapsplan is toch meer een richtlijn. Ze verweet me ook dat ik de jongens verwaarloosde, dat ik ze uitbesteedde aan Sandra. Dat laatste deed me veel verdriet. Ze weet niet hoe het op mijn werk is en bovendien, zij heeft makkelijk praten. Dankzij mijn alimentatie hoeft zij niet te werken.’

De mediator: ‘Hoe kun je samen goede ouders zijn zonder nog bij elkaar te wonen? Het antwoord zal door ieder ouderpaar anders worden ingevuld. Maar met een beetje doorpraten zal er ook een overeenstemming zichtbaar worden: als de kinderen maar gelukkig zijn, ondanks de scheiding’. Dat lijkt nogal abstract, maar je kunt er wel iets mee. Wat is daarvoor nodig? 3 dingen: Duidelijkheid over school, omgangsregeling en kinderkosten (SOK). Dat scheelt veel irritaties. Intuïtie voor de manier waarop je de kinderen opvoedt én waarvan je het gevoel hebt dat jullie dat de ander dat ook zo zou doen. Doorzettingsvermogen om met elkaar overleg te houden. Al is het alleen maar het maandelijkse overlegje via de telefoon om te checken samen over de SOK klopt. Op deze manier heb je ook gelegenheid dat je werk wat zwaarder is dan verwacht met alle gevolgen van dien. En kun je ook bespreken of wat in het ouderschapsplan een richtlijn is of een handboek om op te volgen. Tip: plan een vast moment in voor de SOK. Bijvoorbeeld de 3e donderdag van de maand om 20.30 uur.

