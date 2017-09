Niet alle jongeren in Nederland hebben een onbezorgde jeugd. Maaike hopte jarenlang tussen crisisopvang, speciale behandelgroepen en zelfs daklozenopvang. Gelukkig heeft ze steun aan lotgenoten die met haar in de jongerenraad van stichting Het Vergeten Kind zitten.

“Tot mijn negende leefde ik met mijn drie zussen, vader en moeder het perfecte huisje-boompje-beestje leven. Toen gingen mijn ouders scheiden en stond mijn leven in één klap op z’n kop. Mijn ouders maakten veel ruzie. Ik trok die narigheid niet meer en liep van huis weg.”

Twintig keer verhuisd

“Er volgde een traject waarin ik maar liefst twintig keer ben verhuisd. Ik zat in veel verschillende groepen: eentje met veel jonge kinderen, eentje met mishandelde zwangere meiden. Op sommige plekken ging het beter dan op andere. Ik voelde me het fijnst in een super te gek gastgezin, dat door bezuinigingen helaas moest stoppen met de opvang. De wachtlijsten voor goede plekken waren lang. Te lang. Zo heb ik zelfs een maand in een daklozenopvang gewoond. Dat was de hel. Iedere avond belde ik mijn gastgezinouders of ze me alsjeblieft wilden komen ophalen. Dit was echt geen plek voor een kind.”

Verslaafde daklozen

“Op de dag van mijn zeventiende verjaardag kreeg ik een heel fijn cadeau: ik mocht verhuizen naar een groep voor twaalf- tot vijftienjarigen. Nog niet ideaal, maar alles beter dan tussen verslaafde daklozen zitten. Op die groep kon ik werken aan mijn sociale netwerk en kreeg ik ook weer contact met mijn vader. Het ging beter met me, tot hij plotseling overleed. Dat was hartstikke moeilijk, maar ook mijn moment of change. Vanaf dat moment ging ik hard werken voor mijn eigen toekomst.”

‘Ik wil voorkomen dat anderen hetzelfde moeten doormaken’

Geen warmte

“Sinds een paar maanden woon ik op mezelf. En als dat het komende half jaar goed gaat, krijg ik van mijn vriend een hond. Vol vertrouwen kijk ik naar de toekomst. Ik studeer maatschappelijke zorg en wil later jongeren gaan begeleiden. Ook vind ik mijn momenten met The Unforgettables, de andere jongeren die in de jongerenraad van Het Vergeten Kind zitten, heel waardevol. Jammer dat ik niet al veel eerder met hen in contact ben gekomen. Je vindt zoveel herkenning en steun bij elkaar. Een plek als Het Huis van Het Vergeten Kind waarmee Het Vergeten Kind bezig is, zou mij enorm hebben geholpen. Jarenlang miste ik stabiliteit, regelmaat en warmte. De enige keer dat ik ooit door een begeleider ben geknuffeld, was toen hij me vertelde dat mijn vader was overleden. Ik zet me daarom graag in voor de stichting. Als ik door het vertellen van mijn verhaal kan voorkomen dat anderen niet hetzelfde hoeven mee te maken als ik, ben ik gelukkig.”

Maaike is één van de T he Unforgettables , ambassadeurs uit de jongerenraad van de stichting Het Vergeten Kind. Zij zijn de stem van tienduizenden kinderen en jongeren in Nederland die noodgedwongen in sobere opvanglocaties leven of een moeilijke kindertijd doormaken omdat het thuis niet altijd stabiel en veilig is.

Van 18 augustus tot en met 30 september organiseert de VriendenLoterij samen met Het Vergeten Kind een nationale actie voor de bouw van Het Vergeten Kind Centrum. Een veilige plek waar kwetsbare kinderen met een instabiele of onveilige thuissituatie hun zorgen en ellende opzij kunnen zetten. Door het geven van aandacht en positieve ervaringen wordt de kans op ernstige gedragsproblemen en schooluitval kleiner. Hier kunnen zij gewoon kind zijn en zich ontwikkelen. Dat verdient elk kind in Nederland. Kijk voor meer informatie op: vriendenloterij.nl/aandacht