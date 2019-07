Mama uit! Sexy aan! Seks na de bevalling, hoe doe je dat?

Net na de bevalling is seks voor veel vrouwen een ver-van-m’n-bed-show. Maar hoe pak je de draad weer op als je eenmaal bent hersteld? VIVA Mama’s Marloes gaat op zoek naar tips en tricks.

Beeld: Stocksy | Tekst: Marloes Berghege

Toen ik na de bevalling met een kraamverband tussen mijn benen in bed lag, schoof ik seks vrij snel naar ‘plannen voor de lange termijn’. Ik moest er niet aan denken. Eigenlijk was er al langere tijd weinig over van ons seksleven, want ook tijdens mijn zwangerschap had ik niet veel zin. Er zijn vrouwen wiens libido in die maanden juist torenhoog is, die glijden door de zwangerschap. En hoe graag ik ook in die categorie had gezeten, ik zat in team kurkdroog. Ter illustratie: aan het einde van mijn zwangerschap las ik dat seks de bevalling op gang zou kunnen brengen, en hoewel de uitgerekende datum voorbijging en ik er he-le-maal klaar mee was, had ik er zelfs toen geen zin in. Ananas eten zou hetzelfde effect hebben, dus ik dacht: doe mij die maar. Mijn man in dit verhaal? Die was al afgehaakt toen de baby begon te trappelen; Hij stond netjes ananas te snijden voor me. Ons seksleven was dus al behoorlijk ingekakt. Maar inmiddels is onze baby drie maanden en we staan nog steeds droog. Ik begin me serieus af te vragen of het ooit nog goed komt, met die seks.

Eerst herstellen

Laten we bij het begin beginnen. Wanneer mag je medisch gezien eigenlijk weer van bil? Niet direct na de bevalling, want er is vanbinnen nog het een en ander aan de hand en er ligt infectiegevaar op de loer. Je baarmoederslijmvlies wordt afgestoten en op de plek waar de placenta is losgekomen van de baarmoeder, zit een wond. Om het risico op infecties te verkleinen, is het belangrijk dat de baarmoedermond gesloten is en dat je niet meer vloeit. Gemiddeld genomen is dat na zes weken. Tot die tijd: niet in bad, geen tampons en ook geen penetratie. Niet voor iedereen een makkelijke taak, want voor de vrouwen die wel in team geil zitten, kan dit behoorlijk lang duren. Toch is het belangrijk om deze adviezen op te volgen, want na alles wat er is gebeurd, is een infectie op je dak – of je onderkantje zoals dat in kraamtermen heet – wel het laatste waar je op zit te wachten. Ben je goed geheeld en is het vloeien gestopt? Medisch gezien staat dan niets je meer in de weg om weer seks te hebben. Maar goed, de psyche heeft ook nog een vinger in de pap…

Waar is de zin?

En die psyche van mij heeft er dus nog steeds geen zin in. Ik vraag me af of dat bij iedereen zo is. In mijn zoektocht naar het antwoord op die vraag stuit ik op Esther. Spoedkeizersnee, ook droogte in de zwangerschap en toch het seksen kort na de bevalling weer opgepakt alsof er niets is gebeurd. Ik vraag haar of ze tips voor me heeft: ‘Eigenlijk niet. Het was voor mij geen issue en mentaal ook geen ding. Ik dacht er niet zo veel bij na. Ik had gewoon zin. We deden wel iets voorzichtiger gezien het verse litteken.’

Ik word er maar onzeker van. Ben ik dan zo’n zeldzaam geval? ‘Helemaal niet,’ zegt seksuoloog Eveline Stallaart. ‘Het is niet zo gek dat door je nieuwe leven als ouders je seksleven is ingedut. En niet alleen dat, ook hormonen kunnen flink wat roet in het eten gooien. Als je borstvoeding geeft, maak je het hormoon prolactine aan, dat maakt de vagina droger. De hoeveelheid oestrogeen daalt juist, waardoor het moeilijker is om opgewonden te worden. Glijmiddel kan dan een oplossing zijn. Maar wees gerust, dit zijn tijdelijke dingen. Die hormonen komen wel weer in balans en je went aan het ouderschap. De opwinding is niet voor altijd weg.’ Maar het kan dus even duren. En wanneer die opwinding precies terugkomt, is voor iedere vrouw anders. Sommigen pakken de draad meteen weer op, anderen hebben iets langer de tijd nodig om niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk bij te komen.

De eerste stap

Ik ben dus niet de enige, maar ondertussen voel ik me tegenover mijn man best lullig. Die jongen heeft toch ook behoeftes? En er is in essentie niets mis met onze relatie. Ik vind mijn man aantrekkelijk – helemaal met baby! – en nog steeds de allerleukste en toch moet ik niet aan seks denken. Verwarrend. Ik vraag hem ’s avonds in bed of hij het niet vervelend vindt, geen seks. Dat vindt hij wel, maar hij heeft de bevalling frontaal aanschouwd en dus mag van hem dat hele seksgebeuren geheel op mijn tempo. We lachen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. Erover praten helpt, want inmiddels liggen we niet meer als ‘pa en ma’ in bed, maar krijg ik een hele lading kussen en kroelen. We vallen in elkaars armen in slaap. Fijn. Door het beestje bij de naam te noemen, is de eerste stap richting meer intimiteit gezet. Het hele thema heeft ook wat meer lucht gekregen. Praten helpt dus, big time. Dingen doen op basis van wat je denkt dat je moet doen daarentegen niet. Stallaart: ‘Veel vrouwen zijn geneigd het maar gewoon te doen. Zo van: ik heb al zolang niets gedaan, ik moet het mijn partner geven, ik verbijt de pijn wel even. Maar daar kun je echt gedonder van krijgen. Medisch gezien, want je kunt er op den duur wondjes aan overhouden omdat je toch nog te droog bent of erg gespannen. Maar ook psychisch kunnen de gevolgen groot zijn. Want als die eerste keer pijnlijk is, kun je er tegenop gaan zien en het uiteindelijk misschien zelfs wel helemaal vermijden. Neem de tijd. Er is geen standaard waar je aan moet voldoen.’

