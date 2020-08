‘Mijn man is boos omdat ik wil stoppen met het geven van borstvoeding’

Als je als vrouw om wat voor reden dan ook geen borstvoeding wil of kunt geven, dan is dat een eigen keuze. Het is helemaal niet makkelijk als dan je partner je een schuldgevoel geeft.

Het overkomt deze anonieme moeder, die haar verhaal deelt op het platform Reddit.

Boze man

Na 10 maanden borstvoeding geven, begint haar dochter te bijten in haar tepels. Dat doet veel pijn en ze krijgt wondjes rondom haar tepels. Ze probeert de moedermelk te kolven, maar ook dat gaat gepaard met vreselijke pijnscheuten en ontstekingen aan haar borsten. Ze besluit dat het genoeg is en ze wil overstappen op flesvoeding. Maar dat ziet haar man duidelijk niet zitten. Hij wordt boos op haar. “Het ergste moment in onze relatie als vader en moeder was dat hij de flesvoeding gewoon weggooide, zodat ik geen andere keuze had dan dat ik opnieuw borstvoeding moest gaan geven. Volgens hem heb ik het niet genoeg geprobeerd. Hij denkt dat het de beste voeding is voor onze dochter en hij wil niet geloven dat flesvoeding na 10 maanden ook een prima optie is. Hij dwingt me praktisch om ermee door te gaan.”

Steun

De kersverse moeder vertelt verder: “Maar niets heeft gewerkt tegen de pijn aan mijn tepels en ik voel me er al zo rot over… Kun je je dan voorstellen dat je ook nog een man hebt die je een schuldgevoel aanpraat? Het is allesbehalve gezellig nu, thuis.” Om steun te zoeken vraagt ze nu andere moeders om advies. Op Reddit stromen de reacties op de post van de vrouw inmiddels binnen. Vele lezers vinden het ‘onacceptabel van de vader’ en ‘eisen dat zij voor zichzelf opkomt’.

Volgens experts is het voor een pasgeboren baby het beste als een moeder borstvoeding geeft. Na de eerste 6 maanden kun je de borstvoeding afbouwen en combineren met vaster voedsel.

