Manon kreeg 5 kinderen in 3 jaar tijd: “Mijn leven is best bizar”

Maar het werden er méér dan drie. “Gek genoeg heb ik ooit een keer gedroomd dat ik een drieling zou krijgen. Iedereen verklaarde me voor gek. Sowieso zit het in onze familie: mijn moeder is een deel van een tweeling. Ik weet nog zo goed dat we die echo zagen, en dat die echoscopist er ook een beetje van schrok. ‘Het zijn er drie’. Het eerste dat we deden, mijn man en ik, was lachen. We raakten niet in paniek, moesten niet huilen, waren niet in shock: we hebben alleen maar gelachen.”

Abortus

Artsen gaven haar nog de mogelijkheid om twee kinderen weg te laten halen, maar daar wilde Manon niets van weten. “Ik had ook zoiets van: de natuur heeft dit voor ons beslist, dat we deze drie kleintjes krijgen, dus we gaan ervoor. Klaar. We laten ze alle drie komen. Ook al kost het ons geld, ook al was ons huis er niet geschikt voor. We zouden gewoon op zoek gaan naar oplossingen.”

Hoe doe je dit

En toen waren ze er, de drie meiden. Ze nam een au pair aan om te zorgen voor haar oudere tweeling. En verder was het keihard werken en regelmaat aanhouden met voedingen. “Dat heeft ons wel gered, die structuur. Maar het was ook bizar. Om de drie uur drie flesjes klaarmaken en geven. Ik werd er op een gegeven moment wel behendig in. Dan legde ik ze allemaal één voor één in de voedingskussens, degene die het snelst dronk kreeg als eerste haar flesje, zodat ik haar ook als eerst kon laten boeren, terwijl de andere twee nog dronken.”

En nu, een paar jaar later? Nu is ze een trotse moeder en dolblij met haar gezin. “Mensen denken altijd dat je zo veel kinderen niet allemaal even veel en genoeg liefde en aandacht kan geven. Ik durf echt wel te stellen dat mijn man en ik genoeg hebben om te geven. Aan alle vijf. Het zijn ook alle vijf eigen karaktertjes. Zo mooi om te zien.”

Scheiden

“Ik post vaak foto’s van ons gezin op Instagram, omdat andere ouders nieuwsgierig zijn hoe we het doen. En dan leg ik uit: die outfits doe ik niet omdat het mooi is. Maar puur praktisch. Want als de één een jurk aan heeft en de rest niet, dan wordt het ruzie. Gegarandeerd.” Zij en haar man zijn een sterk team én hebben elkaar nodig. Ze zegt ook weleens tegen haar man, met een knipoog: ‘Maar goed dat we zo gek zijn op elkaar, want we zouden echt niet kunnen scheiden’.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock