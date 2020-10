Vreemdgaan tijdens je zwangerschap: er heerst een taboe op. Maar hormonen kunnen rare dingen met je doen. Zo kreeg Marit (32) een dierlijk verlangen naar ongecompliceerde seks. En dat terwijl haar vriend haar zwangere lijf juist totaal niet aantrekkelijk vond…

‘De eerste keer dat ik vreemdging, was met een man die ik had opgepikt in de supermarkt. Ik stond net te voelen welke vleestomaten rijp waren, toen ik merkte dat er iemand naar me keek. Het was een aantrekkelijke vent van een jaar of veertig. Zijn blik gleed langs mijn lijf, bleven even hangen op mijn buik en borsten en richten zich daarna veelbetekenend op mijn ogen.

Zijn ogen twinkelden en hij lachte charmant toen hij zei: ‘Goed rijp of niet?’ vroeg hij. Het klinkt enorm corny, maar binnen een paar seconden ontvouwde zich een nogal dubbelzinnig gesprekje over fruit en wanneer dat klaar was om geplukt te worden. Ik geef toe: de dubbelzinnigheid kwam in eerste instantie van mijn kant, ingegeven door de voortdurende frustratie waarmee ik al weken rondliep. Ik merkte echter al snel dat mijn insinuaties in vruchtbare bodem vielen. Binnen de kortste keren hing er een enorme seksuele spanning tussen ons.

Toen hij zei dat hij in een appartement boven de winkel woonde en dat hij wel raad wist met rijpe vruchten, was het of mijn verstand verdween en het dierlijke deel het van me het overnam. Twintig minuten later lag ik op een vreemd bed, met een man die mijn lichaam leek te aanbidden. Een man die overduidelijk enorm opgewonden van me werd en me gaf waar ik al weken naar verlangde: seks. Heerlijke, vieze, zweterige, beestachtige seks.’

Hormonale veranderingen

‘Daniel en ik zijn ruim vijf jaar samen en we hebben altijd een goed seksleven gehad. Dat was deels te wijten aan het feit dat Daniel altijd zin had – hij vertelde me maar al te vaak hoe heerlijk hij mijn lichaam vond – en deels aan het feit dat ik snel tevreden was. Dat bedoel ik overigens niet als een sneer naar Daniëls bedcapaciteiten, maar gewoon zoals ik het zeg: ik heb nooit extreme fantasieën gehad en ik was dik tevreden met twee, drie keer per week een potje rollebollen.

Dat veranderde echter toen ik zwanger raakte. Tijdens zwangerschapsyoga probeerde ik het weleens voorzichtig aan te kaarten. Dan begon ik over hoe al die hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap je lichaam totaal in de war brengen, en hoe ik mezelf soms niet meer terug kende. Ik werd dan meestal enthousiast bijgevallen. Al snel vlogen de verhalen over de vreemdste voedselcravings en rondrazende hormonen die voor extreme stemmingswisselingen zorgden mij om de oren. Dan knikte ik maar een beetje en beet op mijn tong, me afvragend of ik nu echt de enige was. Waar ik niemand over hoorde, is waar ik het meest onder leed tijdens mijn zwangerschap: een niet te beteugelen zin in seks.

De eerste drie maanden was ik zo misselijk dat ik niet aan seks moest denken. Omdat ik het sneu vond voor Daniël, gaf ik er af en toe een rukje aan, maar meer moest hij niet van me verwachten. Ik zei zelfs dat hij maar een pornofilm moest kijken als de nood te hoog werd. Daar heb ik trouwens nooit moeite mee gehad. Ik heb hem ook heel duidelijk gezegd dat het niets te maken had met mijn gevoel voor hem, maar dat mijn lichaam gewoon even met iets anders bezig was. Daniel reageerde begripvol. Een stuk begripvoller dan ik, nog geen twee maanden later.’

Libido

‘Toen waren de rollen namelijk omgedraaid. Ik weet niet of het aan mijn hormonen lag, of aan het feit dat alles een stuk beter doorbloed was daar ‘beneden’, maar mijn libido dat wekenlang onder het vriespunt had liggen sluimeren, kwam ineens tot een zinderend hoogtepunt. Al was dat het enige hoogtepunt wat ik ervoer. Tenminste: als het aan Daniël had gelegen.

Terwijl ik zo hitsig was dat ik zelfs de staafmixer met een schuin oog bekeek, kon ik Daniël met geen mogelijkheid zover krijgen om met me te seksen. Als ik hem probeerde te verleiden, kreeg ik een warme knuffel terug. Alsof hij mijn broer was in plaats van mijn partner. In eerste instantie dacht ik nog dat hij wat kopschuw was geworden of dat hij mijn plotselinge omslag nog niet goed kon plaatsen en hij gewoon rekening met me probeerde te houden, maar nadat ik mezelf voor de zoveelste keer gefrustreerd een handje had geholpen met behulp van mijn vibrator, besloot ik het onderwerp open te breken. Het was toch niet normaal dat Daniel in paniek leek te raken van mijn hervonden libido?

Niet aantrekkelijk

Toch probeerde ik het nog goed te praten voor mezelf. Misschien vond hij het intimiderend dat mijn seksuele energie ineens zo overduidelijk aanwezig was, in tegenstelling tot hoe ik daarvoor altijd was geweest. Maar toen mijn steeds duidelijker wordende hints maar niet leken aan te komen en ik op een dag er gewoon botweg uitgooide dat ik nu ‘verdomme wel weer eens goed geneukt wilde worden’ kwam de aap uit de mouw: Daniel knapte af op het feit dat de baby misschien iets zou merken van de seks. Maar dat was het niet alleen, voegde hij eraan toe. De belangrijkste reden was dat hij me niet seksueel aantrekkelijk vond met mijn dikke buik. ‘Vat dit nou niet verkeerd op,’ zei hij, ‘want ik vind je mooi, en stralend en prachtig en alles. Ik vind zwangere vrouwen alleen… nou ja, niet ‘geil’.’

Totaal gefrustreerd

‘Ik was zó gekwetst. Van vriendinnen had ik alleen maar verhalen gehoord dat hun man ze alleen maar mooier en sexier vond terwijl ze zwanger waren van zijn kind. Maar de mijne had er issues mee. Daar was ik mooi klaar mee. Terwijl ik naar mijn bescheiden vijf en een halve-maand buikje in de spiegel keek, dacht ik venijnig dat Daniel niet helemaal lekker moest zijn om niet te zien hoe sexy ik nu juist was. Mijn borsten waren voller en romiger dan ooit en van achteren zag je niet eens dat ik zwanger was. Maar het was meer dan dat. Ik voelde me krachtig, sterk. Ik was in staat om leven te maken, en die wetenschap zorgde dat ik me juist sexier, vrouwelijker voelde dan ooit. En ik was niet de enige die dat vond.

Op internet ontdekte ik zelfs dat er hele hordes mannen waren die zich juist extreem aangetrokken voelen tot zwangere vrouwen, juist om de reden die ik noemde: hun veranderende lijf, dat voor hen het toppunt van vrouwelijkheid vertegenwoordigt. Toen ik uiteindelijk terechtkwam op een forum van zelfverklaarde ‘preggo-chasers’ werd het me allemaal iets te weird, maar het deed me goed te weten dat ik blijkbaar niet in de ogen van alle mannen gedegradeerd was tot een bolle broedmachine.

Om toch aan mijn trekken te komen, ging ik porno kijken. Ik keek vooral naar pregnancy porn, zodat ik me ermee kon identificeren. Maar daar was het nieuwtje wel snel vanaf. En het feit dat ik wist dat Daniël ook nog porno keek en ondertussen mij seks onthield terwijl ik niets liever wilde, maakte het ook een stuk minder leuk. Frustratie en wrok zijn een gevaarlijke mix. Eén die me een datingapp deed installeren. Ik wilde alleen maar chatten, maar dat liep helemaal uit de hand.’

Aandacht, please

‘Met mijn telefoon maakte een aantal mooie foto’s van mijn lijf, zonder mijn gezicht in beeld. Ik schreef een kort profiel waarin ik duidelijk maakte dat ik niet op zoek was naar iets vasts. Om eerlijk te zijn was ik op dat moment überhaupt nog niet van plan om echt iets te gaan doen. Ik zocht gewoon aandacht. Bevestiging. En die kreeg ik.

Binnen een paar uur had ik een stuk of zes, zeven berichtjes van mannen die me vertelden hoe mooi en sexy ze me vonden en wat ze allemaal met me wilden doen. Een paar stuurden zelfs een dickpick mee. Mijn fantasie ging met me op de loop. Ik besloot nog een poging te wagen om Daniel te verleiden. Door de berichtjes die ik had gekregen, was mijn zelfvertrouwen weer zodanig opgekrikt dat ik dacht hem wel zover te krijgen me niet alleen als toekomstige moeder van zijn kind te zien.

Voor ik die avond naast hem in bed kroop, trok ik een sexy setje aan. Ik zei hoezeer ik naar hem verlangde. Dat ik hem miste. Ons miste. Daniel gaf toe dat hij de situatie op dit moment ook niet ideaal vond, en uiteindelijk hadden we nogal tamme seks, waarna Daniel zei dat hij het idee niet kon loslaten dat hij de baby zou beschadigen als hij te hard zou stoten. Ik kon wel gillen van frustratie.

Je zou denken dat ik me vervolgens zou storten op mijn dating app, maar dat was dus in eerste instantie niet nodig. De berichtjes die ik ontving, deden echter wel iets met mijn zelfvertrouwen. Blijkbaar straalde ik iets uit waardoor de man in de supermarkt het aandurfde me op die manier aan te spreken. Het is natuurlijk niet goed te praten, maar man, wat knapte ik op van dat potje seks. Natuurlijk deed ik het veilig, met condoom, en had ik van tevoren gezegd dat het eenmalig zou zijn. Daardoor praatte ik het goed voor mezelf. Ik zag het als een traktatie die ik mezelf gunde, en het kleine beetje schuldgevoel dat zich liet gelden onderdrukte ik met de gedachte dat ik niet degene was die Daniel een essentiële behoefte ontzegde.’

Tien dates

‘Zoals het wel vaker gaat als je eenmaal een grens over bent: dan is het hek van de dam. Hoewel ik mezelf plechtig had voorgenomen het bij die ene keer te laten, vloog ik nog geen twee weken later alweer bijna tegen het plafond van hitsigheid. Daniel deed zijn best, echt. Maar voet- en rugmassages deden het gewoon niet voor me. De man uit de supermarkt nog een keer contacteren was geen mogelijkheid. Ten eerste wilde ik op geen enkele manier een band aangaan met iemand anders dan Daniel, en ten tweede vond ik het achteraf ongelooflijk stom van mezelf om met iemand uit dezelfde stad een slippertje te maken. Nu woon ik in een grote stad, maar toch. Dit mocht nooit uitkomen.

Voor ik het wist had ik een afspraak gemaakt met iemand die ik via de datingapp had leren kennen. Natuurlijk ging ik niet zomaar met een wildvreemde in zee, ik ben niet gek. Van tevoren eiste ik de werkelijke naam van de man in kwestie zodat ik ‘m kon googelen. En ik nam altijd pepperspray mee, voor het geval dat. Honderd procent veilig was het natuurlijk nooit, ik zal dan ook niet beweren dat ik slim bezig was. Het was alsof ik werd overgenomen door iets dat sterker was dan mijn verstand.

Gedurende drie maanden heb ik denk ik zo’n negen of tien dates gehad, steeds met een andere man. De routine was elke keer hetzelfde. Ik sprak af in een andere plaats, het liefst in een anoniem hotel zoals Van der Valk. Eerst voerden we een gesprekje aan de bar, en dan had ik seks. Er was meestal niets liefs aan, het was alsof er een alter ego naar boven kwam. Ik vond het zelfs fijn als ik voor geil sletje werd uitgemaakt. Iets wat ik voorheen altijd vreselijk had gevonden. Maar nu was het anders. Ik had orgasmes zoals ik ze nog nooit had gehad. Het was puur fysiek. Zelfbevrediging, maar dan met iemand anders. En vervolgens kwam ik thuis en was ik een veel leukere vrouw voor Daniel. Zo praatte ik het een beetje goed: uiteindelijk hadden we er allebei profijt van, toch?’

‘Na de geboorte van onze dochter kroop het schaamrood naar mijn kaken als ik dacht aan wat ik had gedaan’

Geen zin meer

‘Mijn laatste afspraak heb ik trouwens afgezegd: ik had er geen zin meer in. Opnieuw kwam ik in een geheel andere gemoedstoestand. Eén waarin ik naar binnen keerde. Ons kindje werd steeds reëler voor me en het idee dat er een vreemde bij haar in de buurt kwam, deed me plotseling walgen. Ook mijn libido viel terug naar mijn gebruikelijke niveau. En nu ik last begon te krijgen van mijn bekken, waren de rugmassages van Daniel ineens een stuk aantrekkelijker dan het idee van wilde seks. Zo loste het zichzelf op, zou je kunnen zeggen.

Na de geboorte van onze dochter kroop het schaamrood naar mijn kaken als ik dacht aan wat ik had gedaan. Ik heb erover gedacht het op te biechten. Maar na gesprekken met mijn therapeut, bij wie ik al liep voor andere dingen, heb ik besloten dat dat een puur egoïstische daad zou zijn, om mijn geweten te ontlasten. Ik zou er niemand een plezier mee doen. Zeker onze dochter niet, want die zou in een gebroken gezin op moeten groeien. En omdat ik zeker weet dat dit nooit meer zal gebeuren, heb ik besloten dat ik dit geheim alleen zal dragen.

Tussen Daniel en mij is alles inmiddels weer als vanouds, ook op seksueel gebied. En als ik zie hoe lief hij met ons dochtertje is, word ik alleen maar verliefder op hem. Wat ik tijdens die afgebakende periode in mijn zwangerschap deed, wijt ik maar aan de hormonen. Ik kan me nu eerlijk gezegd niet meer voorstellen dat die zo erg met me op de loop gingen. Al vrees ik wel voor een volgende zwangerschap.’

