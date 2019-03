Marits vriend wilde geen seks meer toen ze zwanger was: ‘Niet alle mannen bleken mij een bolle broedmachine te vinden’

Zwangerschapshormonen kunnen rare dingen met je doen. Zo kreeg Marit (32) een dierlijk verlangen naar ongecompliceerde seks. En dat terwijl haar vriend haar zwangere lijf juist totaal niet aantrekkelijk vond…

‘De eerste keer dat ik vreemdging, was met een man die ik had opgepikt in de supermarkt. Ik stond net te voelen welke vleestomaten rijp waren, toen ik merkte dat er iemand naar me keek. Het was een aantrekkelijke vent van een jaar of veertig. Zijn blik gleed langs mijn lijf, bleven even hangen op mijn buik en borsten en richten zich daarna veelbetekenend op mijn ogen. Zijn ogen twinkelden en hij lachte charmant toen hij zei: ‘Goed rijp of niet?’ vroeg hij. Het klinkt corny, maar binnen een paar seconden ontvouwde zich een dubbelzinnig gesprek over fruit en wanneer dat klaar was om geplukt te worden. Ik geef toe: de dubbelzinnigheid kwam in eerste instantie van mijn kant, ingegeven door de voortdurende frustratie waarmee ik al weken rondliep. Ik merkte echter al snel dat mijn insinuaties in vruchtbare bodem vielen. Binnen de kortste keren hing er een enorme seksuele spanning tussen ons. Toen hij zei dat hij in een appartement boven de winkel woonde en dat hij wel raad wist met rijpe vruchten, was het of mijn verstand verdween en het dierlijke deel het van me het overnam. Twintig minuten later lag ik op een vreemd bed, met een man die mijn lichaam leek te aanbidden. Een man die overduidelijk opgewonden van me werd en me gaf waar ik al weken naar verlangde: seks. Heerlijke, vieze, zweterige, beestachtige seks.’

Hormonale veranderingen

‘Daniel en ik zijn ruim vijf jaar samen en we hebben altijd een goed seksleven gehad. Daniel had altijd zin, hij vertelde me heel vaak hoe heerlijk hij mijn lichaam vond, en ik was snel tevreden. Ik heb nooit extreme fantasieën gehad en ik was blij met twee of drie keer per week seks. Dat veranderde echter toen ik zwanger raakte. Tijdens zwangerschapsyoga probeerde ik het weleens voorzichtig aan te kaarten. Dan begon ik over hoe al die hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap je lichaam totaal in de war brengen, en hoe ik mezelf soms niet meer terug kende. Ik werd dan meestal enthousiast bijgevallen. Al snel vlogen de verhalen over de vreemdste voedselcravings en rondrazende hormonen die voor extreme stemmingswisselingen zorgden mij om de oren. Maar waar ik niemand over hoorde, is waar ik het meest onder leed tijdens mijn zwangerschap: een niet te beteugelen zin in seks. De eerste drie maanden was ik zo misselijk dat ik niet aan seks moest denken. Ik zei dat hij maar een pornofilm moest kijken als de nood te hoog werd. Ik heb hem ook duidelijk gezegd dat het niets te maken had met mijn gevoel voor hem, maar dat mijn lichaam even met iets anders bezig was. Daniel reageerde begripvol. Een stuk begripvoller dan ik, nog geen twee maanden later.’