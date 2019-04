Marjolijn: ‘Als hormonale mama pinkte ik een traantje weg’

Ik vraag me vaak af: ‘Doe ik wel genoeg met de kinderen?’ De één gaat op woensdag naar peutergym, de ander gaat zwemmen. Maar ik ben blij dat ik op mijn vrije woensdag wat rust in kan lassen in hun jonge leventje en in dat van mij.

Dat ‘moeten’ staat me heel erg tegen. Ze gaan al naar de kinderopvang, waar ze eigenlijk allerlei educatieve en sportieve dingen ondernemen. Moet ik ze dan ook nog van alles opdringen? Ik zal mijn kinderen ook nooit op een (sport)club doen, omdat de maatschappij dat verwacht. Ik wil dat ze daar zelf voor kiezen en dan nog moet ik bekijken of ik dat dan allemaal kan bolwerken in het weekend.

Efteling

Maar in het kader van wat leuks doen met de kinderen op je vrije dag, besloot ik ze woensdag mee te nemen naar de Efteling. Ik vond het heel spannend, want ik ben zelf natuurlijk al bijna in mijn derde trimester van mijn zwangerschap. Zou ik dat wel trekken zo’n hele dag? Zouden de kleintjes het volhouden?

Woensdagochtend om 09.00 uur vertrokken we richting Kaatsheuvel. Het pretparkenseizoen begint officieel ook weer in april, dus we waren er vroeg bij. Het beloofde een mooie, zonnige dag te worden. De oudste vroeg al een week: ‘Mama gaan we vandaag naar de Efteling?’ Dat terwijl hij geen idee had waar hij het over had. Eenmaal aangekomen vond ik het nog best druk voor een reguliere woensdag. Veel Fransen en Belgen, maar ook veel Nederlandse gezinnen waarvan ik me afvroeg: ‘Waarom zitten die kinderen niet op school?’.

‘De blijdschap en verwondering zijn onbetaalbaar’

We waren mooi op tijd binnen en gingen als eerste in een van de nieuwste attracties: Symbolica. Ik was er al jaren niet geweest dus voor mij was dit ook nieuw. Het was best even wachten in de ochtendkou en ik merkte mijn oudste al jengelig worden. Ik hield mijn hart vast. Ondertussen heb je de kleine meid op je arm: ’21, 22, 23…’. Dat was best een pittige wachttijd, maar eenmaal binnen besefte zoonlief dat wachten ook iets oplevert. Hij, maar ook mijn mini-meisje keken hun ogen uit. Die blijdschap en verwondering: onbetaalbaar!

Hoe ouder ik word, hoe minder ik durf. Vroeger op schoolreisje ging ik nog gemakkelijk tien keer achter elkaar in de Python, maar woensdag was ik blij met het beste excuus dat ik niet hoefde: ‘Ik ben zwanger!’ Dus ik beleefde de Efteling eens van de kant dat je op een bankje zat te wachten tot de anderen uit de attracties kwamen. Ook wel eens leuk!

Hormonen

We deden vanzelfsprekend alle klassiekers aan en de kinderen genoten zichtbaar. Het sprookjesbos bracht een stukje nostalgie in de dag en even waande je jezelf weer kind. Die kleine koppies gebogen over de muzikale paddenstoelen. Hormonale mama pinkte een traantje weg! Rond het middaguur kregen de kids het wel moeilijk om hun oogjes open te houden. Dat vond ik wel pittig. De een werd recalcitrant en de ander huilerig en ongeduldig. Geen eierkoek of pakje drinken hielp. Ik voelde mijn buik zwaar worden en mijn rug had het zwaar te verduren. Maar we gingen stug door, tot 16.30 uur.

Ik moet zeggen: dit park onderscheidt zich wel van andere parken doordat het zo geweldig mooi is aangelegd. Alles stond volop in bloei, toiletten zijn schoon, mensen vriendelijk en er is genoeg aan versnaperingen te krijgen. Al met al hebben we een leuke dag gehad met zijn allen, maar we moesten alle drie wel echt bijkomen van alles. Ik zag er best tegenop, hoe zou ik het gaan cheffen? Dat viel op zich erg mee, je kunt overal neerploffen op een bankje en alles is goed toegankelijk met je kinderwagen.”

