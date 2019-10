‘Pffff, verbouwen in een bestaand huis met drie kinderen onder de vier én een hond is geen pretje. We hebben de afgelopen maand twee keer een flinke tegenslag gehad, waardoor alles langer duurt dan gepland. De twee oudsten waren al een week naar opa en oma omdat het echt niet te doen is voor ze: boven tussen de rommel.

Op vakantie om even te ontstressen

Daarna zijn we een weekje naar een mooi bungalowpark geweest om even niets aan mijn hoofd te hebben. Niets was minder waar, want eenmaal daar bleek dat het stucwerk de woonkamer te nat had gemaakt om die week de vloer te kunnen gieten. K*t! Een week waarin dus veel zou gebeuren in huis was dus weggegooid. ‘Hoe moet dat nou?, dacht ik’.

‘De kinderen wilden naar beneden, maar dat was een bouwput.’

Eenmaal thuis van een weekje weg was het stucwerk inmiddels mooi opgedroogd. Wat zagen de muren en het plafond er goed uit zeg! Zo strak, dat wilde ik eigenlijk al vanaf de dag dat ik de sleutel kreeg van dit huis. Hetzelfde weekend nog kwam een bekende van me alles schilderen. Het begon ergens op te lijken, maar nog leefden we boven en dan merk je dat je wel veel vraagt van je kids. Ze snappen het niet echt. Mama, waarom mogen we niet naar beneden? Nou omdat je om de twee meter in iets gevaarlijks of vies stapt. Het was een bouwvloer en nergens zaten stopcontacten. Er hingen overal elektriciteitsdraden uit de muur.

‘Ik kan niet wachten tot ik op mijn nieuwe bank bivakkeer met thee of cappuccino’

Vorige week kwam dan eindelijk de keuken. Het plaatsen daarvan verliep nagenoeg vlekkeloos. Een zijpaneel was iets tekort dus dat wordt nog nageleverd, maar dat is een te verwaarlozen iets. Ik had veel meer horrorscenario’s in mijn hoofd toe hik hieraan begon. Wel moet ik zeggen dat ik vurig hoop op nog een weekje ultieme rust voordat ik weer ga werken. Een weekje even helemaal niets dan genieten op mijn nieuwe bank op de perfecte gietvloer, met een kopje thee uit mijn kokend waterkraan. Of een cappuccino gezet met mijn droom koffieautomaat dat ik mezelf cadeau heb gedaan. Beide getapt in de meest prachtige keuken waar ik een paar weken geleden alleen maar van kon dromen. Hopelijk is het me gegund.

Zou ik het nog een keer doen, zo’n verbouwing met drie kleintjes en een hond?

Ondertussen zitten we nog een paar dagen bij mijn ouders omdat ook de gietvloer een tegenslag te verduren kreeg. Het was net niet perfect volgens de vakman. Dus moesten we weer een paar extra dagen uit logeren. Maarja, liever dat dan een vloer die niet naar wens is. Het is nogal een uitgave dus dan wil je ook niets minder dan perfectie. Ik hoop snel wat mooi beeld met jullie te kunnen delen. Hier, maar ook op mijn eigen blog en op Instagram. Zodat je kunt zien hoe ik het heb gebolwerkt in mijn eentje met drie kids en een hond een verbouwing aan te gaan! Of ik het nog een keer zou doen weet ik niet. Vraag me dat over twee weken nog maar een keer als ik geniet van het eindresultaat 😉

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick, peuter M. en baby W. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor VIVA.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

