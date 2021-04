Maxime Meiland showt flink gegroeide babybuik in zonnige foto

‘Dolgelukkig, trots en blij, schuiven wij een stoeltje bij.’ Zo onthulde Maxime Meiland (25) haar zwangerschap halverwege vorige maand. Inmiddels is de buik van de blondine al flink gegroeid, zo is te zien in een nieuwe foto die ze deelt.

Maxime poseert in de tuin in een vrolijke, gele jurk en heeft een glimlach van oor tot oor. Ze houdt haar buik vast en schrijft slechts: ‘💛.’

‘Mooi buikje’

Ook bij volgers valt het op dat je haar babybuik nu steeds meer begint te zien. ‘Er groeit een klein wondertje in je❤️’, reageert iemand. ‘Ja hoor, het buikje begint te komen! Geniet er maar van, want het gaat zo snel. En zo fijn en leuk om zwanger te zijn 🥰’, is ook nog terug te vinden in de reacties. Een ander merkt op: ‘Mooi buikje hoor.’

Kinderwens

Sinds augustus vorig jaar heeft Maxime een relatie met haar vriend Leroy, een van de cameramannen van Chateau Meiland. Al gauw liet de blondine weten klaar te zijn voor gezinsuitbreiding met haar geliefde. ‘Ik zou graag kinderen willen met Leroy’, zei ze eerder tegen Story. ‘Hij is de vader van mijn kind.’

Broertje of zusje

Inmiddels is het zover, zo maakte Maxime een maand geleden bekend: het stel verwacht hun eerste kindje samen. Vlak daarna zei de blondine ‘dol- en dolgelukkig’ te zijn met haar zwangerschap. ‘Dit wilden we zo graag’, vertelde ze aan RTL Boulevard. ‘We wilden graag een broertje en zusje voor Claire.’ Even later trad ook Leroy voor het eerst in de schijnwerpers om te vertellen over de komst van hun eerste kindje samen én zijn relatie met Maxime.

Vader van Claire

Uit een eerdere relatie heeft Maxime al een dochter: Claire. Met de vader van het meisje – die niet tot nauwelijks meer te zien zal zijn in Chateau Meiland – heeft Maxime overigens geen contact meer. Toen zij onverwachts zwanger raakte van haar ex, liet hij weten geen vader te willen worden. ‘Hij was er niet klaar voor’, vertelde ze eerder over de situatie. ‘Ik weet ook niet zo goed of ik daar nog wel zo happy mee ben, als hij over een tijd toch nog komt aankakken. Dat is ook niet wat ik wil.’ Toch vindt ze het jammer dat het zo is gelopen en neemt ze haar ex ook zeker het een en ander kwalijk. ‘Ik had het niet van hem verwacht, dat hij me zo zou laten zitten.’

