Zwangere Maxime Meiland deelt intieme foto met dochtertje Claire

Maxime Meiland (25) is in verwachting van haar tweede kindje, hiermee wordt kleine Claire een grote zus. Het gezinnetje van drie zal dan ook snel vier worden, maar voor nu genieten ze nog van de tijd die ze met zijn drieën hebben.

Maxime Meiland en Claire

Hoewel het buiten nu koud en guur is, was het een paar dagen geleden toch écht zonnig. Maxime, Leroy en de kleine Claire besloten lekker naar buiten te gaan en wat van de laatste zonnestralen mee te pikken. ‘💚’, schrijft de blondine dan ook slechts bij de kiekjes vanuit het grasveld.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Prachtig gezin

Volgers willen wel iets meer kwijt over het zoete plaatje. Zo reageert Story-fotograaf Edwin Smulders: ‘Prachtig gezinnetje ❤️.’ Een ander merkt op: ‘Echt een droomgezinnetje❤️.’ Daarnaast vinden fans het jammer dat het meisje niet meer in beeld mag in de realityserie. ‘Ik mis Clairtje ❤️’, is nog te lezen, waar een hoop mensen zich bij aansluiten. ‘Ik ook, zo jammer dat ze niet meer op tv mag.’

Kwaaltjes

Aan RTL Boulevard liet Maxime weten hoe het nu met haar gaat. ‘Het gaat goed’, aldus de Meiland-telg. ‘Ik merk wel dat ik meer kwaaltjes heb dan bij Claire. Ik heb nu ook al een veel grotere buik, maar het is de tweede dus dat schijnt normaal te zijn.’ Hoewel Martien eigenlijk niks te klagen kan hebben, heeft de (voormalig) kasteelheer dat wel: ‘Ik zeg om 11 uur ’s ochtends al: oh ik ben het zo zat.’

Bevalling

Ook kijken de Meilandjes alvast vooruit naar de geboorte van de kleine spruit. Erica verklaart: ‘Ze zegt dat ze mij weer bij de bevalling wil hebben, net als bij Claire, maar ik zeg ja dat moet je met Leroy doen.’ Toch denkt Maxime daar anders over. ‘Hij steunt mij waarschijnlijk helemaal niet, want hij weet niet wat hij moet doen.’

Baby in de buik

Hoewel de hele wereld het vorige week pas mocht weten, had het zwangerschapsnieuws zomaar eerder uitgelekt kunnen zijn. En wel door de kleine Claire. ‘Die kinderen houden dat natuurlijk helemaal niet voor zich. De juffen van de opvang zeiden al: Ja, we mogen je denk ik wel feliciteren, want Claire zegt steeds dat haar mama een baby in de buik heeft’, verklapt Maxime.

It’s a…

Of hun dochtertje een broertje of een zusje krijgt, is nog niet bekend. Maar zodra ze het weten, moet dat natuurlijk groots onthuld worden. En maak je dan maar op voor een gender reveal party met alles erop en eraan. ‘Met tafellakens en servetten’, aldus Martien. ‘Ja tuurlijk, dat wordt helemaal leuk.’

