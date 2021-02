Vraag het de mediator: ‘Mijn zoon voelt zich verwaarloosd’

Dave en Jenna zijn vier jaar geleden gescheiden. Saar en Owen wonen om en om bij hun ouders en het leek erop dat alles inmiddels goed ging. Maar sinds een paar weken klaagt Owen bij Dave dat zijn moeder alleen nog oog heeft voor Saar. Jenna zegt dat Owen de boot afhoudt, maar volgens Dave doet ze gewoon niet genoeg haar best.

Dave: ‘Jenna is een echte vrouw. Ze is gek op shoppen en leuke dingen doen. Lekker naar de pedicure of naar een romantische comedy in de bioscoop. Saar, onze dochter van 15, is precies hetzelfde. Ze gaan vaak samen op pad en hebben samen een bioscoop abonnement. Zo kunnen ze naar elke romantische film die uitkomt. Ik vind het zo fijn dat ze zo’n goede band hebben samen. Maar ik krijg steeds vaker het idee dat Jenna Owen, onze zoon van 12, verwaarloost. Owen zit vaak thuis als Jenna en Saar op pad zijn. Hij is 12 dus dat is prima, maar hij zit maar binnen te niksen. Vroeger wilde hij altijd met zijn moeder mee. Hij was echt een moederskindje. Zeven weken geleden kwam hij naar me toe dat hij liever bij mij wilde blijven toen ik hem naar Jenna wilde brengen. Hij zei dat hij toch altijd maar alleen was. Ik vind het niet kunnen dat Jenna hem zo links laat liggen. Owen is daar erg verdrietig over. Hij blijft steeds vaker bij mij, wat ik niet erg vind. Maar ik zou het zo fijn voor hem vinden dat hij ook graag bij zijn moeder is en daar leuke dingen mee doet. Vroeger hadden ze altijd zo’n lol samen. Ik begrijp niet waarom Jenna altijd Saar voortrekt. Ik heb haar gezegd dat ze het moet oplossen, anders breng ik Owen niet meer.’

Jenna: ‘De afgelopen tijd is het zo lastig met Owen. Vroeger wilde hij altijd mee als we naar een film gingen. Hij en zijn zus deden altijd leuke dingen met mij. Maar sinds een paar weken zit hij alleen nog maar op zijn kamer. Hij wilt nooit meer met ons mee. Toen ik vroeg waarom wilde hij het me niet vertellen. Ik wil me ook niet aan hem opdringen. Saar en ik hebben dit nooit, we vinden het allebei heel leuk om lekker op de zaterdag heel de dag op pad te zijn. Alles gaat vanzelf tussen ons. Owen begint steeds meer op zijn vader te lijken, die is wat rustiger. Ik vind het jammer dat Owen niet meer open is naar me. Vroeger was dat heel anders. Als ik hem nu vraag om ergens mee naartoe te gaan krijg ik altijd een nee. Hij blijft ook steeds vaker bij zijn vader. Ik probeer hem telkens weer te vermaken, maar hij heeft er gewoon geen zin in. Ik mag ook niet zomaar in zijn kamer komen met een kopje thee of een koekje. Hij heeft ruimte nodig denk ik. Als ik een gesprek probeer aan te gaan is hij kortaf. Dan zegt hij dat ik dat maar aan papa moet vragen, omdat hij het daar al aan heeft verteld. Ik heb geprobeerd er met Dave over te praten, maar die geeft mij de schuld. Hij zegt dat ik liever met Saar tijd doorbreng dan met Owen, maar dat is helemaal niet zo. Soms ben ik wel jaloers op Dave, omdat Owen liever bij hem is. Ik zou het zo fijn vinden als ik mijn lieve jongen terug krijg.

De mediator: ‘Als kinderen groter worden hebben ze verschillende fases tijdens hun ontwikkeling. Als ouder is het soms heel lastig om daarin mee te bewegen. Iets waar ze vroeger van hielden is nu opeens niet leuk meer. Het voelt alsof jullie klik weg is of dat ze opeens niet meer met je willen praten. Ik merk dat je moeite doet Jenna, maar dat het niet helpt. Ik begrijp dat dit frustrerend voor je moet zijn, omdat je alleen maar het beste wilt voor Owen. Ik snap dat je soms jaloers wordt of verdrietig bent. Maar hou in gedachte dat het maar een fase is. Owen zal zelf ook verdrietig zijn, omdat hij zich alleen voelt. Het is niet erg als jullie elkaar even niet begrijpen, dit verandert vanzelf weer. Houd dan in ieder geval in gedachte dat hij bij zijn vader terecht kan. Op die leeftijd is het normaal dat jongens wat meer naar hun vader toetrekken. Bespreek met Dave samen wat de situatie is. Jullie zijn samen ouders en hebben beide het beste met jullie kinderen voor. Los het dus ook samen op. Bespreek jullie grenzen en hoeveel vrijheid jullie Owen willen geven. Is het erg als Owen wat vaker bij zijn vader is, of moet hij gewoon naar zijn moeder toe? Beslis dit samen en maak hier geen conflict van, want dat is niet het beste voor Owen. Wat vinden jullie beide leuk om met Owen te doen en wat wilt hij hierin. Hij is inmiddels oud genoeg om zelf ook bijdrage te leveren aan beslissingen. Misschien is het goed om eens met zijn drieën te praten over hoe hij zich voelt. Als hij het niet aan jou maar wel aan Dave wilt vertellen veranderd dit misschien ook wel als Dave erbij zit. Betrek Owen hier dus ook in.’