Beschuit met royalmuisjes: Meghan Markle is bevallen!

Een bijzonder heugelijke dag voor de Britse royals vandaag. Prins Harry, de jongste zoon van prins Charles en Diana, is voor het eerst vader geworden. Zijn vrouw Meghan Markle is thuis bevallen van hun eerste kindje. En is het nu dat prinsesje waar prins Harry op hoopte, óf hebben prins George en Louis een neefje gekregen om straks heerlijk mee te ravotten?

En, en, en?!

Een jongetje it is! Harry en Meghan zijn ouders geworden van een zoon waarvan de naam nog niet bekend is gemaakt. Op social media laat het paleis weten: ‘We zijn blij om aan te kondigen dat zijne Koninklijke Hoogheden de hertog en hertogin van Sussex hun eerste kind hebben mogen verwelkomen in de vroege ochtend van 6 mei 2019. De zoon van zijne Koninklijke Hoogeden weegt 3,18 kilogram.’

Meer details

Ze vervolgen: ‘De hertogin en de baby zijn gezond en maken het goed. Het paar bedankt het publiek voor hun gedeelde opwinding en steun tijdens deze zeer speciale tijd in hun leven. Meer details zullen de komende dagen worden gedeeld.’



Het was me het jaartje wel

Meghan ging eind februari met verlof; een bezoek aan Marokko was de laatste officiële werktrip die ze samen met Harry maakte. Het stel, dat elkaar vorig jaar op 18 mei het jawoord gaf tijdens een waanzinnig mooie bruiloft in Windsor Castle, maakte op 15 oktober bekend een kindje te verwachten.

Ups en downs

Waar schoonzus Kate bij alledrie haar kinderen een verschrikkelijke zwangerschap met extreme misselijkheid doormaakte, leek het Meghan de afgelopen negen maanden aardig voor de wind te gaan. Fysiek gezien dan, want op emotioneel vlak kreeg ze behoorlijk veel voor haar kiezen. Haar familie die zo’n beetje 24/7 bezig is met haar het leven zuur te maken, de vreselijkste roddels in de pers over ruzies met Kate, haar aandeel in de verbroken vriendschap tussen Harry en zijn best friend en al het personeel dat het op een lopen zou zetten door Meghan onuitstaanbare divagedrag. Hopelijk krijgen Meghan en Harry nu de kans om in alle rust van hun kleine wondertje te gaan genieten.

