Meisje óf jongen? De VIVA-mama’s speculeren erop los

Tijdens de eerste weken van je zwangerschap speculeer je erop los. Je groeiende buik staat net iets meer naar rechts. Dan krijg je vast en zeker een meisje. Veel last van ochtendmisselijkheid? Dat wordt een jongen. Maar wat nu als je het mis hebt? VIVA-forummer Vikhui was benieuwd naar al deze ervaringen: ‘Wist jij welk geslacht je kreeg en wat dacht je eerst?’ Dit zijn de reacties van haar mede-forummers.

Xanthan: ‘Ik wist heel zeker dat ik een meisje zou krijgen. Daar droomde ik zelfs over. Voor mijn vriend gold hetzelfde, dus we konden eigenlijk alleen maar meisjesnamen bedenken. We moesten een dagje omschakelen toen bleek dat het echt een jongen was! Nu geloof ik niks meer van die voorgevoelens. Je hebt 50% kans en als het niet klopt dan vergeet je het en als het wel klopt zeg je: ‘zie je wel”

Lemoos2: 'Sinds de twintig weken echo wisten wij het. Voor die echo dacht ik al dat het een jongetje zou worden vanwege bepaalde verschijnselen en bakerpraatjes. Geen openbaringen of een gutfeeling.'

Anoniem235181418: 'Ik dacht altijd dat ik een meisje zou krijgen voor ik zwanger werd. Nog voor de test goed en wel verkleurd was, dacht ik 'als dit een meisje is dan eet ik mijn hoed op'. Niet dat ik een hoed heb, maar wel een zoon dus. Heel gek want ik geloof er niet in. En toch wist ik het.'

April2018april: ' Ik dacht dat ik een meisje zou krijgen. Ik had gewoon een voorgevoel. Maar iedereen dacht dat ik een jongen zou krijgen, door mijn buik en door alle praatjes die erbij horen. Daar ben ik helemaal in meegegaan en ik zei dan ook tegen iedereen: 'het wordt vast een jongen.' Terwijl ik diep van binnen wist dat het een meisje was. Bij de 20 weken echo en nog belangrijker bij geboorte kreeg ik gelijk.'

Paggy: 'Wij wisten het beide keren niet en we wilden het niet ook weten. Toen ik ging bevallen in het ziekenhuis vroegen ze wat het werd. Maar dat wist ik dus niet. Ik scheen een zeldzaamheid te zijn. Ik had beide keren geen voorgevoel en daar geloof ik eigenlijk ook niet in. Toen ik ruim overtijd op een feestje stond riep de één: 'Oh ik zie het al, een jongen want je draagt naar voren'. De volgende riep daarentegen weer een meisje.'

Anoniem12042018: 'Ik wist meteen dan het een jongen zou zijn met vier weken. Iedereen in me omgeving zijn dat het meisje zou zijn, maar ik heb toch gelijk gekregen. Ik ben bevallen van een zoon.'

Anoniem245181322: 'Ik was ervan overtuigd dat we een meid zouden krijgen, maar er ligt nu toch een zoon in mijn armen te slapen. Het was mijn keuze dat we het niet wilde weten, maar ik heb mijn man moeten beloven dat hij het bij een volgende wel mag weten.'

