‘Meisjes opvoeden is 35% duurder dan het opvoeden van jongens’

Als je denkt dat je de duurste tijd wel hebt gehad na de babyjaren, met luiers en kleertjes waar ze na drie weken uitgroeien, helaas. Het heeft alles te maken met of je een dochter hebt of niet.

Want volgens onderzoekers zijn meisjes 35% duurder dan jongens – voor hun ouders, dan.

Mee met de groep

En dat is gebaseerd op onderzoek. Als het gaat om opvoeden hebben meiden nu eenmaal vaker wat hogere eisen en wat meer nodig, zo stellen experts. Ze zijn gevoeliger voor de modetrends en de meningen van anderen, zeker in de pubertijd. Daarin verschillen meisjes van jongens: jongens trekken gemiddeld gezien vaker hun eigen pad en hoeven niet per se die ene broek waar iedereen in loopt. Meiden willen liever bij een kliek horen en willen onderling met alles meedoen: zij vinden de meningen van hun vriendinnen heel belangrijk. Dan willen ze niet buiten de boot vallen en moeten ze dus alle kleding en spullen die hun vriendinnen ook hebben. Jongens geven daar een stuk minder om en vragen daarom een hoop minder geld aan hun ouders.

Scheelt een hoop

Daarnaast is er in verzorging ook een verschil: denk ook maar aan make-up, kappers en en verzorgingsproducten. Van maandverband tot scheermesjes en mascara: dat telt allemaal bij elkaar op. Wat het dan precies scheelt? Er is een berekening gemaakt – die natuurlijk maar een indicatie is. Een zoon grootbrengen tot hij 18 jaar is kost ouders gemiddeld 90.000 euro, een dochter kost bijna 125.000 euro. Een bizar verschil van maar liefst 35.000 euro, dus. Maar ach, gelukkig heb je het als moeder en vader nog altijd zelf in de hand, wat je uitgeeft aan je kinderen. En… Heb je meerdere dochters, dan kunnen ze weer een hoop van elkaar lenen.

