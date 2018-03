Help, hoe bereid ik mij mentaal voor op de komst van een baby?

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe kan ik mij mentaal voorbereiden op de komst van mijn kind? Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Luiers inslaan, het bedje in elkaar zetten of een kinderwagen kopen. Met een baby op komst, moet je overal aan denken. Forummer Steltlopen is echter vooral benieuwd hoe ze zich mentaal kan voorbereiden op zo’n kleine. Dit zijn de adviezen van de VIVA-forummers.

Anoniem310720171006: ‘Je kunt je op best wat dingen voorbereiden als het op kinderen aankomt. Leen een baby voor een dag en op het einde weet je wel met de meegekregen aanwijzingen hoe het eten verloopt, de luiers verschoont moeten worden, wat een baby op een bepaalde leeftijd al kan en wat zijn/haar bedritueel is. Dat zijn ook zaken waarin je meegroeit met je baby en vaak weinig zorgen met zich meebrengen.’

‘Je kunt je op best wat dingen voorbereiden als het op kinderen aankomt. Leen een baby voor een dag en op het einde weet je wel met de meegekregen aanwijzingen hoe het eten verloopt, de luiers verschoont moeten worden, wat een baby op een bepaalde leeftijd al kan en wat zijn/haar bedritueel is. Dat zijn ook zaken waarin je meegroeit met je baby en vaak weinig zorgen met zich meebrengen.’ Mabelle: ‘Je zou lid kunnen worden op een forum voor ouders of abonnement op tijdschrift kunnen nemen. Waar ik wat aan heb gehad, zijn ‘Kind Magazine’, Ouders van Nu, de website slaapbabyslaap.nl en het VIVA-forum. Advies krijgen van andere moeders is erg fijn en kan relativeren, maar je kunt altijd nog naar de verloskundige of als het kind eenmaal geboren is het consultatiebureau bellen voor advies.’

‘Je zou lid kunnen worden op een forum voor ouders of abonnement op tijdschrift kunnen nemen. Waar ik wat aan heb gehad, zijn ‘Kind Magazine’, Ouders van Nu, de website slaapbabyslaap.nl en het VIVA-forum. Advies krijgen van andere moeders is erg fijn en kan relativeren, maar je kunt altijd nog naar de verloskundige of als het kind eenmaal geboren is het consultatiebureau bellen voor advies.’ Horsey: ‘Echt voorbereiden op kinderen kun je je toch niet, maar er is zat informatie te vinden op internet. Ik vond dat in de praktijk alles zich vanzelf wijst hoor. Bovendien hoeven jullie het niet helemaal alleen uit te zoeken. Eerst is er de verloskundige, dan kraamzorg, consultatiebureau en dergelijke, die je (globaal) vertellen hoe je sommige dingen kan doen en wanneer.’

‘Echt voorbereiden op kinderen kun je je toch niet, maar er is zat informatie te vinden op internet. Ik vond dat in de praktijk alles zich vanzelf wijst hoor. Bovendien hoeven jullie het niet helemaal alleen uit te zoeken. Eerst is er de verloskundige, dan kraamzorg, consultatiebureau en dergelijke, die je (globaal) vertellen hoe je sommige dingen kan doen en wanneer.’ Anoniem26022017: ‘Maak het niet te ingewikkeld. Mensen planten zich voort, je gaat dingen verkloten en je gaat schade toebrengen. En als je het verder een beetje leuk doet zal zo’n kind zich ontwikkelen tot een relatief stabiel en zelfstandig functionerend mens.’

‘Maak het niet te ingewikkeld. Mensen planten zich voort, je gaat dingen verkloten en je gaat schade toebrengen. En als je het verder een beetje leuk doet zal zo’n kind zich ontwikkelen tot een relatief stabiel en zelfstandig functionerend mens.’ Poppetje2006 : ‘Ik denk vooral gezond blijven, goed eten. En als je kindje er eenmaal is, dan gaat het in de meeste gevallen vanzelf. Het is een oergevoel.’

: ‘Ik denk vooral gezond blijven, goed eten. En als je kindje er eenmaal is, dan gaat het in de meeste gevallen vanzelf. Het is een oergevoel.’ Anoniem29081119: ‘De eerste verzorging leer je van je kraamhulp. Daar kan je de eerste tijd mee vooruit. Daarna is er het VIVA-forum en bijvoorbeeld het Consultatiebureau. Wel onthouden dat er ‘adviezen’ gegeven worden: goed om naar te luisteren, maar je mag zelf weten wat je met dat advies doet.

Beeld: IStock