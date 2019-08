Michelle Obama: ‘We hoeven niet te wachten op de volgende generatie. Die is er al’

Of het nu gaat over klimaatverandering, schietpartijen of hét geneesmiddel voor kanker: de hoop is gericht op de volgende generatie. Jongeren van nu zijn de toekomst en zitten vol potentie. Maar als het aan Michelle Obama ligt, is dat ‘wachten op de volgende generatie’ voorbij. In een post op Instagram laat ze een mooie boodschap achter voor zowel jongeren als ouderen.

‘Als we het hebben over het potentieel van jongeren, praten we er vaak over alsof het iets is dat nog heel ver weg is. Alsof daar pas over tientallen jaren sprake van is. Maar de waarheid is dat jongeren ons nu al zo veel te bieden hebben,’ schrijft Michelle Obama onder haar post.

Aanleiding van de post op Instagram is Michelle’s ontmoeting met Coco Gauff. De voormalige First Lady ontmoette de 15-jarige tennisster die begin vorige maand de krantenkoppen domineerde door als vijftienjarige haar entree op Wimbledon te maken. ‘We hebben het een paar weken geleden kunnen zien op Wimbledon. Coco is een prachtige, jonge vrouw die ons laat zien dat we niet hoeven wachten om te zien waartoe de volgende generatie in staat is.’