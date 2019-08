‘Mijn partner accepteert mijn kind niet. Wat moet ik doen?’ 8x jullie mening

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: mijn partner accepteert mijn kind niet.

VIVA-forummer Rosa7 is ten einde raad. Haar zoon was eerst regelmatig bij haar ouders, maar nu haar ouders ook ouder worden, is haar zoon vaker thuis. Haar nieuwe partner kan haar zoon niet luchten of zien. ‘Ik krijg constant verwijten dat het niet hem zijn taak is mijn kind ook op te voeden.’

Ze vertelt: ‘Hij maakt mijn zoon ook voor vanalles uit als we een woordenwisseling hebben, bastaard etc. Ik heb al veel geprobeerd maar kom geen stap verder. Ik ben ten einde raad en ben ook van plan de relatie op te geven, want hij hoort mij en de beide kinderen te accepteren.’ Ze vraagt haar mede forummers om advies.

Diamantje123: ‘Wat sneu voor je zoon dat zijn moeder zo’n lul van een vriend heeft. Zo laat je je eigen kind toch niet behandelen? Ik hoop dat je snel een einde hieraan maakt voordat je zoon er wat aan overhoudt.’

‘Wat sneu voor je zoon dat zijn moeder zo’n lul van een vriend heeft. Zo laat je je eigen kind toch niet behandelen? Ik hoop dat je snel een einde hieraan maakt voordat je zoon er wat aan overhoudt.’ ReginaMills: ‘Dit is niet moeilijk toch? Kies voor je kind. Die vent is een hork.’

‘Dit is niet moeilijk toch? Kies voor je kind. Die vent is een hork.’ Chloe14: ‘Wat bizar dat je ons om tips vraagt! Je had hem allang de deur uit moeten zetten. En waarom was je zoon regelmatig bij je ouders?’

‘Wat bizar dat je ons om tips vraagt! Je had hem allang de deur uit moeten zetten. En waarom was je zoon regelmatig bij je ouders?’ Boterletter: ‘Wat een fijne vent! Echt een prijspakkertje. Je zoon uitmaken voor bastaard? Hij vergeet kennelijk dat je zoon ook voor een gedeelte uit jouw DNA bestaat en daarmee ook jou afwijst. Weg met die vent, voordat je zoon er een minderwaardigheidscomplex aan overhoudt ofzo.’

‘Wat een fijne vent! Echt een prijspakkertje. Je zoon uitmaken voor bastaard? Hij vergeet kennelijk dat je zoon ook voor een gedeelte uit jouw DNA bestaat en daarmee ook jou afwijst. Weg met die vent, voordat je zoon er een minderwaardigheidscomplex aan overhoudt ofzo.’ Benmamma: ‘Dit zou voor mij echt ruim over de grens zijn! Dat er geen klik is dat is nog tot daaraantoe. Maar uitschelden? Voor Bastaard? Ik zou hem NU de keuze geven. Of je behandeld zoon normaal of je kunt je spullen pakken en gaan. En keuze 1 is omdat ik geloof in tweede kansen maar dit is wel echt de laatste.’

‘Dit zou voor mij echt ruim over de grens zijn! Dat er geen klik is dat is nog tot daaraantoe. Maar uitschelden? Voor Bastaard? Ik zou hem NU de keuze geven. Of je behandeld zoon normaal of je kunt je spullen pakken en gaan. En keuze 1 is omdat ik geloof in tweede kansen maar dit is wel echt de laatste.’ Bamboo_90: ‘Het is jouw verantwoordelijkheid dat allebei je kinderen in een liefdevolle en gezonde omgeving opgroeien. Die is er nu niet – in ieder geval niet voor je zoontje. ‘

‘Het is jouw verantwoordelijkheid dat allebei je kinderen in een liefdevolle en gezonde omgeving opgroeien. Die is er nu niet – in ieder geval niet voor je zoontje. ‘ Anoniem0508201901327: ‘Ze is al enige tijd met hem samen en er zijn kinderen in het spel. Misschien kunnen we TO wat praktische tips geven hoe ze met deze relatie moet kappen. Zoals: Zorg er ten eerste voor dat je alles financieel op orde hebt; haal jouw helft van de gezamenlijke bankrekening en zorg dat hij daar niet bij kan komen. Let ook op spaarrekeningen van kinderen, dat hij daar niet bij kan komen. Wonen jullie in jouw huis of zijn huis? Als het jouw huis is, vervang de sloten op een dag dat hij weg is.’

‘Ze is al enige tijd met hem samen en er zijn kinderen in het spel. Misschien kunnen we TO wat praktische tips geven hoe ze met deze relatie moet kappen. Zoals: Zorg er ten eerste voor dat je alles financieel op orde hebt; haal jouw helft van de gezamenlijke bankrekening en zorg dat hij daar niet bij kan komen. Let ook op spaarrekeningen van kinderen, dat hij daar niet bij kan komen. Wonen jullie in jouw huis of zijn huis? Als het jouw huis is, vervang de sloten op een dag dat hij weg is.’ *Sjaan*: ‘Kijk Rosa, het kan natuurlijk zijn dat je partner een punt heeft en het gedrag van je zoon afwijkt van het gebruikelijke en dat daar aan gewerkt moet worden. Maar dat doe je dan dus als volwassene op een stimulerende en fijne manier. Niet op deze volkomen afbrekende manier.’

