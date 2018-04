Mijn schoonouders roken als ketters: ‘Ik wil niet onnodig risico lopen’

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: Hoe bescherm ik mijn kind tegen rokers? Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Natuurlijk wil je jouw baby beschermen tegen weer en wind, maar dat gaat niet altijd. Vooral als je schoonouders paffen tot ze erbij neervallen én jouw kind in die lucht terecht komt. Zo weet ook forummer Elisabethbathory die niet weet wat ze aan deze situatie kan doen. Dit zijn de adviezen van haar mede-forummers.

Blijdoener: ‘Het is hun huis, dus hun regels. Als je niet wil dat er gerookt wordt dan zou ik ze bij jou thuis uitnodigen en dan duidelijk uitleggen dat ze buiten moeten roken.’

Anoniem220120171: 'Ik heb hetzelfde gehad met mijn schoonouders. Mijn schoonvader rookte als een ketter en als er visite was uiteraard ook binnen. Zij woonden redelijk dichtbij ons in de buurt, dus wij kwamen er wel wekelijks. Ik heb toen ik zwanger was aangegeven dat ik het niet prettig vind als ik daar ben, omdat alles blauw stond van de rook. Wij hebben toen afgesproken dat op de dagen dat ik – dan wel zwanger of met een baby – langskom ze flink luchten en dat ze die dag niet roken in huis. Het was geen probleem: ze gaven mij gelijk. Ga dus gewoon rustig het gesprek aan.'

Jaw: 'Tja, je hebt er weinig invloed op. Wanneer ze een uurtje naast een open vuurtje staan, BBQ, kerstbomen, brood bakken, open haard, dan krijgen ze evenveel schadelijke stoffen binnen als wanneer ze een uur in dezelfde kamer zitten met twee verstikkende kettingrokers. De vraag is, waar trek jij de grens van wat acceptabel is en in hoeverre ben jij bereid om hun mentale ontwikkeling te beïnvloeden door ze het ene sociale contact wel te ontzeggen en het andere niet?'

Anoniem031220171231: 'Je kan vragen of ze niet willen roken bij de kinderen. Als ze daar geen zin in hebben tijdens de bezoekjes en verjaardagen, zou ik niet gaan. Vraag dan of ze bij jullie willen komen of stuur alleen je man.'

Poldervrouw: 'Hun huis, hun regels.. Je kan alleen maar hopen dat ze er rekening mee houden. Ik ging in ieder geval niet. Ik ben zelf enorm anti-roken en stelde mijn kind niet onnodig bloot aan rokende mensen.'

Nina1966: 'Alleen in de zomer gaan, zodat je buiten kunt zitten? Dat doe ik in ieder geval. Het zijn verder hele lieve mensen en ze proberen er ook echt rekening mee te houden, maar het huis is zo doorrookt dat ik het er toch benauwd krijg.

Kadanz: 'Hoe vaak ga je nou daar op bezoek bij die lui? Je kind zal wel vaker wat vieze lucht inademen, te beginnen in de auto op weg naar je schoonouders. Ik zou me meer zorgen maken om mijn stinkende kleding na zo'n bezoek.'

