Minister Bruins: wel een kinderwens maar geen man? Dan moet je dokken

Heb je een kinderwens en heb je geen man maar een vriendin, of ben je in je eentje? Dan heb je binnenkort ‘dikke pech’. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport wil de vergoeding van kunstmatige inseminatie voor deze doelgroepen terugdraaien. Want is de oorzaak dat je op de natuurlijke manier geen kinderen kunt krijgen geen medische, dan moet je zelf voor de kosten opdraaien, vindt hij.

In Nederland worden zo’n negenduizend inseminatiepogingen gedaan, waarvan er zesduizend door alleenstaande vrouwen of lesbische koppels worden gedaan. De behandelingen kosten ruim achthonderd euro per stuk en voor een ‘rietje’ (zaadlozing) betaal je gemiddeld zeshonderd euro. Dat komt dus neer op een vette 1.400 euro per keer die lesbische stellen of een alleenstaande vrouw uit eigen zak moeten gaan betalen, alleen omdat er geen ‘eigen’ piemel in het spel is.

Meer risico

Gynaecologen waarschuwen dat deze maatregel ervoor gaat zorgen dat lesbische koppels en alleenstaanden die die kosten niet kunnen betalen op zoek zullen gaan naar andere manieren om zwanger te raken. Als gevolg daarvan zijn er meer risico’s, voor de aanstaande moeders, maar ook voor de kinderen. Zo zal er niet meer psychologisch gescreend of op geslachtsziekten onderzocht worden, en valt er niet meer te controleren hoeveel kinderen er van een donor zijn.

Lulkoek

Het ‘excuus’ van Bruins om niet te vergoeden zolang er geen medische oorzaak is, is lulkoek, zo schrijft Nynke de Jong terecht in haar column. ‘In alle gevallen moet je de natuur een beetje helpen. Dus wat is in vredesnaam het argument om het voor vrouwen zonder man niet te vergoeden, en voor vrouwen mét man wel’. En dat vragen wij ons ook af.

