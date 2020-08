Wat te doen als je onbedoeld of ongewenst zwanger bent? In dat geval kun je vanaf nu voor steun, voorlichting en advies terecht bij een nieuw informatiepunt: onbedoeldzwanger.info. Dit steunpeunt, waar vrouwen 24 uur per dag terecht kunnen, is een initiatief van het ministerie van Voloksgezondheid (VWS), maar is wel onafhankelijk.

Ongewenst zwanger, wat nu?

Het centrale meldpunt was een idee van PvdA en GroenLinks en kreeg steun van een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder coalitiepartijen VVD en D66. De Kamer wilde een onafhankelijk informatiepunt waar vrouwen eenvoudig en laagdrempelig vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen.

Één op de vijf

Volgens VWS raakt één op de vijf vrouwen in Nederland ooit onbedoeld of ongewenst zwanger. Jaarlijks gaat het dan om 35.000 tot 57.000 vrouwen tussen de 25 tot 49 jaar. “Van vrouwen met een vaste relatie tot singles en van studenten tot vrouwen die al een gezin hebben. Dat kan behoorlijk schrikken zijn, zowel voor de vrouwen als voor mannen”, aldus het ministerie.

Keuzegesprek

Op de website kunnen vrouwen zich oriënteren op de keuzes die er zijn bij een onbedoelde zwangerschap. Welke keuzes zijn er en wat betekenen die keuzes? De vrouwen kunnen een keuzegesprek aangaan, dat wordt gehouden met hulpverleners van Fiom. Fiom is een stichting die zich met ongewenste zwangerschappen bezighoudt. Deze gesprekken kunnen via de chat op internet of via een gratis telefoonnummer gevoerd worden.

Ook mannen die bij zo’n zwangerschap betrokken zijn, kunnen er terecht. Daarna worden de betrokkenen eventueel doorverwezen naar medewerkers van andere organisaties in de buurt.

Het informatiepunt gaat daarbij uit van de situatie van de vrouw en mogelijke keuzes zoals het kind zelf opvoeden, pleegzorg of het afbreken van de zwangerschap. Ook hulpverleners van Siriz voeren keuzegesprekken, meldt VWS.

