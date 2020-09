Moeder van 6 kinderen én succesvol: Anouk kiest voor een compleet nieuwe look

Anouk is de trotse moeder van zes kinderen. Met haar ex Remon Stotijn kreeg ze zoon Benjahmin, zoon Elijah, en dochter Phoenix. Met rapper Unorthadox kreeg ze zoon Jesiah. Met haar ex Seraino kreeg ze haar vierde zoon Sion en met haar huidige partner, Dominique Schemmekes, kreeg ze haar tweede dochter Jelizah.

Terwijl de blind auditions van The Voice Senior nog op tv te zien zijn, is ook het elfde seizoen van The Voice of Holland van start gegaan. Mama Anouk laat met een selfie weten helemaal klaar te zijn voor haar vijfde seizoen bij de talentenjacht. En dat doet ze gelijk met een hele nieuwe look. De zangeres heeft namelijk flink de schaar in haar lokken laten zetten.

Korte bob

Anouk zei haar lange blonde manen al een paar jaar geleden vaarwel. Toch heeft ze het dit keer wat drastischer aangepakt en is ze voor een wel hele korte bob gegaan. En dat is ook haar vele volgers op social media niet onopgemerkt gebleven. De zangeres krijgt namelijk het ene compliment na de andere. “Leuk je haar zo”, “Wat zie je er prachtig uit” en “Wauw, staat je super goed” is slechts een greep uit de reacties die de The Voice-coach onder haar foto op Instagram krijgt.

Coronavirus

Dat de zangeres voor de vijfde keer plaatsneemt in de rode stoel is overigens niet zonder slag of stoot gegaan. Door het coronavirus is Anouk, die lijdt aan zware astma, extra voorzichtig en neemt ze zo min mogelijk risico. Zo bleef ze tijdens de grande finale van The Voice Kids bijvoorbeeld thuis en deed ze door middel van beeldbellen mee aan de show. Voor de volwassen-editie eiste Anouk dan ook dat er extra maatregelen werden genomen. Als dit niet het geval zou zijn, zou Anouk niet van de partij zijn.

Bron: Flair | Beeld: Brunopress