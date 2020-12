Eeneiig of niet: een tweeling uit elkaar houden is soms knap lastig (remember The parent trap?). Niet alleen voor opa’s en oma’s, ook ouders zien vaak zat het verschil tussen hun eigen identieke koters niet. Daar heeft déze moeder wel iets héél bijzonders op gevonden: ze liet een van de twee tatoeëren.

Uh, kon ze haar twee-eiige tweelingbaby’s Jack en Adam (niet hun echte namen) niet gewoon andere kleren aan trekken? Had gekund en dat hebben zij en manlief ook zeker geprobeerd. De keus om een van de jongens te laten tatoeëren is dan ook zeker geen luie geweest, maar had een medische oorzaak. Na hun geboorte ontdekten artsen namelijk dat Jack aan een aandoening lijdt en wekelijks een injectie nodig heeft.

Oma spuit medicijn in verkeerde baby

Je voelt ’m al aankomen: dat ging een keer gruwelijk mis. Tijdens haar oppasdag zag oma dubbel en gaf per ongeluk niet Jack, maar Adam de injectie. De kerngezonde Adam moest met de ambulance worden afgevoerd. Hij hield er – op een ieniemienie babytrauma na – goddank niks aan over. Granny daarentegen weigert sindsdien op te passen. Reden genoeg om actie te ondernemen, vonden de ouders. ‘De arts raadde een medische tatoeage aan om de baby’s uit elkaar te houden’, vertelt de moeder. ‘Een sproet, niet groter dan het uiteinde van een potloodgum, op een stukje huid waarop de stip makkelijk te zien is. De tatoeage zou onder lichte verdoving worden aangebracht, een verdoving vergelijkbaar met een behandeling bij de tandarts.’

Moedervlek of tattoo?

Omdat de tatoeage na een jaar of drie vervaagt door blootstelling aan de zon en de jongens tegen die tijd hoogstwaarschijnlijk twee unieke persoontjes zijn – en een nieuwe tattoo dus niet nodig is – besloten de ouders het te doen. ‘Adam heeft nu een twee millimeter grote bruine moedervlek op zijn oorlel. Duurde nog geen half uur en hij voelde er niks van’, zegt de moeder.

Not amused

Eind goed, al goed? Not really, no. Oma flipte ’m namelijk compleet de pan uit toen ze hoorde dat haar kleinzoon sinds kort over de vloer kruipt met een tattoo op z’n oor. Ze is er nog steeds boos over en dat – hou je vast – terwijl ze de tatoeage zélf niet eens kan vinden. ‘Als ik mensen vertel waarom we het hebben gedaan, begrijpen ze het vaak wel. Maar er zijn ook mensen die vinden dat we te ver zijn gegaan.’ Toch blijft de moeder achter hun keuze staan. ‘We hebben de juiste voorzorgsmaatregelen genomen en dit op aanraden van onze dokter gedaan. Tegen de tijd dat Adam vijf is, is de tatoeage waarschijnlijk niet eens meer zichtbaar en ziet-ie eruit als een vervaagde sproet’, besluit ze. En wat als de de tattoo er dan nog wél zit? Dan Adam sowieso een héél goed verhaal voor op het schoolplein.

Bron: Reddit| Beeld: iStock