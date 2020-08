Onderzoek bewijst: met een baby slaap je gemiddeld 5 uur per nacht minder

Je dacht misschien vroeger wel eens dat je moe was, maar nu je moeder bent weet je zeker: dit is pas écht moe zijn. Moeders van pasgeboren baby’s hebben het wat slaap betreft niet makkelijk. Ze slapen een stuk minder dan gemiddeld en als je al moeder bent, zal je hier niet gek van opkijken.

Pak je normaal gesproken nog die fijne acht uur, als je een baby hebt dan slaap je gemiddeld gezien nog maar 3 uur achter elkaar door. Langer is het niet.

Gaap

De nacht wordt vaak onderbroken en hoewel je nog wel meer uren in bed ligt en wat slaap pakt, kun je niet aan een stuk door slapen. Dat is dus vijf uur per nacht minder dan dat je gewend was toen je nog geen moeder was… Niet zo gek dus, dat de meeste moeders het zwaar hebben overdag. Slechts 5 procent van de ouders met kinderen tussen de 0 en 6 maanden oud slaapt wél acht uur lang door. En 17 procent van alle ouders zegt ‘elke nacht slecht te slapen’ door de kleintjes in huis.

Vaders

Word je ook al zo moe als je dit leest…? Het wordt met de maanden steeds makkelijker, beweren onderzoekers. Twee maanden na de bevalling krijg je als moeder al gemiddeld 6,5 uur slaap per nacht, wees Noors onderzoek uit. Voor vaders blijft de schade beperkt. Gemiddeld verliezen zij 13 minuten slaap per nacht. Dat verschil valt deels te verklaren doordat vrouwen vaak borstvoeding geven en in die eerste fase dus wat vaker eruit moeten ’s nachts. Maar ook als je geen borstvoeding geeft, nemen vrouwen vaker de nachten op zich, omdat hun man alweer aan het werk is en zij nog verlof hebben. Dat voelt dan ‘wel zo eerlijk verdeeld’.

Meer kinderen

En we hebben ook goed nieuws. Want: méér kinderen betekent niet mínder slaap. En hoe ouder je kind wordt, hoe meer jij als mama slaapt. Als je kind tussen de 4 en 6 jaar oud is, mis je nog maar gemiddeld 20 minuten aan slaap per nacht. Dat lijkt niet veel, maar een onderbroken nacht voor een plasje, nachtmerrie of slok water, doorbreekt wel je slaappatroon. Je slaapt daarom minder diep en wellicht minder goed in. Al zijn je kinderen maar 20 minuten per nacht wakker, dan nog kun je niet de volle 8 uur achter elkaar slapen zoals je misschien zou willen.

Maar het fijne is: of je nou 1 kind onder de 6 jaar hebt, of drie kinderen onder de 6 jaar oud, dat maakt niet uit. Je verliest daardoor niet meer minuten aan slaap. Dat komt simpelweg omdat er altijd wel nachten tussen zitten dat er één van de kinderen doorslaapt. Dus: ga vooral voor nummer twee, drie of vier. Slapen doe je na nummer 1 toch al niet. 😉

Bron: Mama Magazine | Beeld: iStock