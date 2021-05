Aanstaande zondag is het Moederdag. Denk je nu je dit leest ‘oja’, dan is de kans groot dat je nog niks in huis hebt. Natuurlijk heb je nog een hele week en zijn alle niet-essentiële winkels weer open, maar een rondje shoppen is met lange rijen voor de deuren en diverse maatregelen nog niet bepaald een pretje. Gelukkig kunnen we ook online shoppen en zijn er zelfs allerlei leuke cadeaus per brievenbuspost te versturen, voor wie z’n moeder door het coronavirus niet live kan opzoeken.

1. Brievenbustaart

Wat brievenbustaart betreft, wordt het aanbod steeds groter. Zo heeft Bakkerij Margriet een speciale brievenbusappeltaart. De taart weegt 750 gram en kost 17,40 euro, inclusief verzendkosten én een persoonlijk kaartje. Je kunt ook terecht bij The Daily Pie Post, waar je eenpersoonstaartpunten kunt bestellen. Neem bijvoorbeeld pecan pie of red velvet cake. De taartpunt wordt in een stevig doosje als briefpost verstuurd. Dit kost 13,12 euro inclusief verzenden, ook in dit geval mét persoonlijke boodschap.

View this post on Instagram A post shared by THE DAILY PIE POST since 1997 (@thedailypiepost)

2. Een prachtig Moederdagboeket

Bloomon heeft dit jaar een speciale Moederdagcollectie, bestaande uit tien verschillende boeketen. De Mother’s Day Edition is hun speciale Moederdagsboeket. Deze bestaat uit luxe rozen, pioenen, Delphiniums, pluimen en een orchidee. Om het cadeau helemaal af te maken, kun je de exclusieve keramische vaas ‘Flow’ in de mooie blush-tint erbij bestellen. Deze is speciaal ontworpen voor dit boeket. De prijs van de boeketten in de collectie ligt tussen de 19,95 euro en 49,95 euro exclusief verzenden. Ze zijn er in allerlei soorten, maten en kleuren en dus is er voor iedere moeder wat wils.

View this post on Instagram A post shared by bloomon (@bloomonnl)

3. Brievenbuscocktails

Dyan Tjon van cocktailbarservice Barblog.nl bedacht een manier om mensen thuis te laten genieten van een professionele cocktail: Mailtails. In zijn webshop bestel je bijvoorbeeld een Pineapple Pornstar Martini, een Amaretto Sour of een Cosmopolitan. De cocktails worden vacuüm verpakt en inclusief garnering in een brievenbuspakketje verzonden. Mailtails kosten rond de zeven euro per stuk, verzenden kost 4,95 euro. Voor moeders die geen alcohol drinken, zijn er ook mocktails.

View this post on Instagram A post shared by Dyan Tjon (@barblognl)

4. Boerenkaas in de brievenbus

De Firma Kaas verkoopt heerlijke borrelboxen. Voor 15.85 euro exclusief verzendkosten krijg je een box met de pittige oude boerenkaas van boerderij Koopman en De Witte Welle en droge worst van Olijck. Ook kun je een los stuk kaas cadeau doen. Je kan kiezen uit kazen als: oude kaas, Italiaanse kruiden, komijnekaas en nog veel meer andere soorten. Deze kazen kosten 12,50 euro en worden gratis verzonden.

View this post on Instagram A post shared by de firma kaas (@defirmakaas)

5. Brievenbuschocoladekunst

Via Friandries verras je je moeder met een doosje luxe bonbons die er niet alleen kunstig uitzien, maar ook nog eens bijzonder smaken. Zo bevat bonbon Yu-to-the-zu de smaken van yuzu, rijstazijn en miso, en smaakt Neon Berry naar aardbei, lavendel en viooltjes. Een doosje met negen bonbons kost inclusief verzendkosten 21,55 euro. Bij elke verzending zit een menukaart met uitleg over de smaken. Speciaal voor Moederdag hebben ze Moederdagpakketten. Je kunt kiezen uit een pakket met alleen chocolade of eentje met chocolade en een fles bubbels. De pakketten beginnen bij een prijs van 35,95 euro exclusief verzending en zijn te bestellen tot 7 mei voor 12.00 uur.

View this post on Instagram A post shared by Friandries Chocolates (@friandries)

6. Een bosje bloementhee

Via Bloem in je thee kun je een ‘bosje’ bloementhee naar je moeder versturen. Speciaal voor Moederdag hebben ze het ‘Brievenbuspakketje Moederdag’. Hierin zit onder andere handgemaakte chocolade met bloemen, een thee-ei, een theebloem en een wenskaart. En dit alles voor 17,90 euro exclusief verzendkosten. De parketten worden op 5 mei verstuurd, dus wees er snel bij! Weer eens wat anders dan een ‘normaal’ bosje bloemen!

View this post on Instagram A post shared by Bloem in je thee (@bloeminjethee)

7. Brievenbusworstenbroodjes

Bourgondische moeders worden ongetwijfeld blij van een pakketje worstenbroodjes op de deurmat. Bij Brabantse Worstenbroodjes kun je vijf huisgemaakte worstenbroodjes laten bezorgen per brievenbuspost. Naast de reguliere worstenbroodjes, hebben ze pittige worstenbroodjes en vegetarische worstenbroodjes: voor een zalig moederdagontbijt of -brunch. Grotere hoeveelheden gaan per pakketpost. Een brievenbusbestelling van vijf worstenbroodjes kost 12,50 euro inclusief verzendkosten én een persoonlijk kaartje.

View this post on Instagram A post shared by ǝʞǝuuo˥ (@lonnekevoets)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Flaironline | Beeld: Getty