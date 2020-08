Bewezen: moedermelk bevat antistoffen tegen het coronavirus

Moedermelk is iets magisch, want dat je je kind volledig kunt voeden met iets wat er uit jouw lijf komt. Maar nu lijk moedermelk ontzettend belangrijk te zijn in de coronacrisis.

Want: moedermelk zou antistoffen bevatten tegen het coronavirus. Die vinding werd gedaan door onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC.

Bijzonder

De antistoffen in de moedermelk waren ook nog aanwezig nadat de melk werd opgewarmd, melden de onderzoekers in een persbericht. Dat is volgens de onderzoekers belangrijk, omdat de moedermelk pas na het opwarmen (pasteuriseren) bruikbaar is voor anderen. Of de melk in de toekomst ook kan voorkomen dat kwetsbare mensen besmet raken met het virus, is nog niet duidelijk. Daar is nog meer onderzoek voor nodig, maar het begin lijkt er te zijn. En onderzoekers zijn optimistisch.

Ouderen

Volgens Hans van Goudoever, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis, ziet het er hoopvol uit. ‘We denken dat na het drinken van de melk de antistoffen zich aan de oppervlakte van onze slijmvliezen hechten. Daar vallen zij de virusdeeltjes al aan voordat ze het lichaam binnendringen’. Er worden nu duizend vrouwen gevraagd om hun moedermelk te doneren zodat er meer onderzoek gedaan kan worden. Zeker voor ouderen zou dit goed nieuws kunnen betekenen: dan is er voor hen straks al een soort vaccin. ‘Als dat het geval is, dan kan de moedermelk worden ingezet bij risicogroepen, wanneer zich een tweede coronagolf voordoet. Stel je voor dat een bewoner van een verpleeghuis is besmet, dan kunnen wij zorgen dat de overige bewoners moedermelk in de vorm van ijsblokjes krijgen en hopen dat ze gezond blijven’.

Nu moet de komende tijd dus blijken of de moedermelk inderdaad werkzaam is als preventieve behandelmethode tegen corona. Laten we het hopen – pure power van moeders, dat is het sowieso.

Bron: ANP. Beeld: iStock