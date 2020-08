Moeders met het sterrenbeeld Maagd zijn de zorgzaamste types van allemaal

Ben je jarig tussen 23 augustus en 22 september? Dan is je sterrenbeeld Maagd en dat is goed nieuws voor jou als je moeder bent (of misschien wordt).

Want jij staat erom bekend dat je ontzettend zorgzaam bent.

Nummer 1

Je hebt een warme persoonlijkheid en je vindt het geen probleem om voor anderen te zorgen. Sterker nog: dat maakt jou gelukkig. Je besteedt je tijd zonder moeite aan je kinderen en je wilt dat zij gelukkig en positief in het leven staan. Je geeft graag je eigen dingen op voor je gezin: zij staan op nummer één. Je vindt het nooit erg om jezelf weg te cijferen, dat doe je met alle liefde.

Betrouwbaar

Je kinderen weten wat ze aan je hebben, want jij bent een moeder waar ze op kunnen rekenen. Je bent loyaal en betrouwbaar, niet alleen voor je gezin, maar ook naar je vriendinnen toe. Als iemand in jouw hart zit, zit diegene daar voor altijd.

Perfectionistisch

Je wilt het helemaal goed doen als moeder, wat ook je valkuil kan zijn. Je zit soms tegen het perfectionistische aan. Je kamt de haren van je kind tot in detail, je smeert je baby op de beste manier in met olie en je bent uren bezig met het netjes opvouwen van rompers en truitjes. Geef jezelf af en toe een break: het hoeft niet tot in de puntjes perfect te zijn. Je mag als moeder ook soms twijfelen of de boel even de boel laten.

Orde en regelmaat

Maar je goede kant is. zeker dat het bij jou nooit een rommel is: je hebt al je zaakjes in je leven op orde en je weet wat je wilt. Dat je geordend bent, is fijn voor je kinderen, omdat ze zo weten waar ze aan toe zijn thuis. Kinderen hebben vaak baat bij regelmaat en een vast ritme, en dat zit bij jou als Maagd-moeder helemaal goed. Keep it up, want je kinderen zijn dol op jouw manier van mama zijn.

Bron: Famme. Beeld: iStock