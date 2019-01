Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: moet je andermans kinderen corrigeren of niet?

VIVA forummer Viva2018 is benieuwd of het oké is om andermans kinderen te corrigeren, nadat een ander kindje op een vervelende manier herhaaldelijk aan haar dochters jas trok. Ze vraagt de mening van haar mede VIVA forummers.

Haar dochter vond dit overduidelijk niet leuk en probeerde het kindje weg te duwen. Toen ze er wat van zei kreeg ze een dodelijke blik van een andere moeder.

Doreia*: ‘In deze situatie zou ik ook hebben ingegrepen. Als de ouder van het andere kind de situatie niet kan wijzigen, dan doe ik het.’

‘In deze situatie zou ik ook hebben ingegrepen. Als de ouder van het andere kind de situatie niet kan wijzigen, dan doe ik het.’ Sugermiss: ‘Ik doe het niet snel, maar in dit geval had ik gezegd: ‘Ja dat is een jas en die jas kan stuk, dus stop met trekken. Je hoort toch dat dit meisje nee zegt. Blijf van die jas af en ga weg.’

‘Ik doe het niet snel, maar in dit geval had ik gezegd: ‘Ja dat is een jas en die jas kan stuk, dus stop met trekken. Je hoort toch dat dit meisje nee zegt. Blijf van die jas af en ga weg.’ Sufjoke: ‘Ja, hoor, soms wel. Ik begrijp wel dat het gevoelig ligt, dus in principe liever niet. Maar als een klein kind in de supermarkt expres tegen mijn enkels rijdt, met zijn miniwinkelwagentje en de moeder zegt niets, dan zeg ik het zelf tegen dat kind.’

‘Ja, hoor, soms wel. Ik begrijp wel dat het gevoelig ligt, dus in principe liever niet. Maar als een klein kind in de supermarkt expres tegen mijn enkels rijdt, met zijn miniwinkelwagentje en de moeder zegt niets, dan zeg ik het zelf tegen dat kind.’ Belg007: ‘Wees blij dat het bij zeggen gebleven is. Ik had dat kind gewoon opgepakt en 3 meter verder neergezet. Kan hij daar een ander kind gaan treiteren. Dan maar een moeder die in een Franse colère schiet.’

‘Wees blij dat het bij zeggen gebleven is. Ik had dat kind gewoon opgepakt en 3 meter verder neergezet. Kan hij daar een ander kind gaan treiteren. Dan maar een moeder die in een Franse colère schiet.’ Orphelia: ‘Nee niet snel en in dit voorbeeld al helemaal niet. Want je moet het ze zelf laten oplossen i.p.v. leren dat mama het doet. Een moeder kan beter de intentie van haar eigen kind inschatten dan jij. En wat een gemiep over aan jas trekken, er wordt geen pijn gedaan, er gebeurd niets gevaarlijks.’

‘Nee niet snel en in dit voorbeeld al helemaal niet. Want je moet het ze zelf laten oplossen i.p.v. leren dat mama het doet. Een moeder kan beter de intentie van haar eigen kind inschatten dan jij. En wat een gemiep over aan jas trekken, er wordt geen pijn gedaan, er gebeurd niets gevaarlijks.’ ZetHetRaamOpen: ‘Ja hoor. Kinderen weten vaak heel goed dat ze iets doen wat niet mag. Even streng kijken en nee zeggen en ze houden er zo mee op. Ik ga niet op de ouders wachten.’

‘Ja hoor. Kinderen weten vaak heel goed dat ze iets doen wat niet mag. Even streng kijken en nee zeggen en ze houden er zo mee op. Ik ga niet op de ouders wachten.’ ToastAbrikoos: ‘Soms zijn de ouders ook totaal nergens te bespeuren, totdat je het kindje aanspreekt, dan staan ze er opeens met een blik van: ‘Hoe durf je mijn kind aan te spreken?’

‘Soms zijn de ouders ook totaal nergens te bespeuren, totdat je het kindje aanspreekt, dan staan ze er opeens met een blik van: ‘Hoe durf je mijn kind aan te spreken?’ Subnautica: ‘Je kunt beter je eigen kind leren om te zeggen dat het andere kind moet stoppen. Daar heb je veel meer aan.’

‘Je kunt beter je eigen kind leren om te zeggen dat het andere kind moet stoppen. Daar heb je veel meer aan.’ Warrique: ‘Ja hoor, corrigeer regelmatig andere kinderen. Leeftijd maakt me niet uit. Ik kan het zelden laten, vooral als kinderen overduidelijk regels overtreden of iets gevaarlijks doen. Als de ouders niet corrigeren, doe ik het wel, maar wel op een vriendelijke manier en met een reden erbij.’

‘Ja hoor, corrigeer regelmatig andere kinderen. Leeftijd maakt me niet uit. Ik kan het zelden laten, vooral als kinderen overduidelijk regels overtreden of iets gevaarlijks doen. Als de ouders niet corrigeren, doe ik het wel, maar wel op een vriendelijke manier en met een reden erbij.’ Het-groepje: ‘Mijn kinderen vinden dit soort dingen grappig. Zo erg is het toch niet als een kindje aan je jas trekt?’

