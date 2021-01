Sanne werd op haar 23e moeder: ‘Vind jij dat heel jong om een kind te krijgen?’

Sanne Akkerman (29) – beter bekend als influencer La Vie Sanne – gaat er goed op dat ze het moederschap niet mooier maakt dan het is. Ze gooit er eerder een schepje chaos en zelfspot bovenop. ‘Mijn video’s zijn een uitvergroting van hoe het er bij ons thuis aan toegaat’.

De sfeer bij Sanne thuis, verstopt in een stralend witte nieuwbouwwijk in het Gelderse Huissen, is bijna sereen te noemen. Niks snel weggewerkte hopen Duplo in de hoek, vette handjes op de koelkast of gillende kinderstemmen. Een oase van stilte en opgeruimdheid is het, met een glimmende vloer en brandende kaarsen op de houten eettafel. En dan moet de schoonmaakster nog komen, zoals altijd op dinsdag, een van de twee dagen dat dochter Isé (3) naar de gastouder gaat. Zoon James (6) zit op school, dus het huis is voor Sanne en vriend Robert (32).

Voordat de coronacrisis losbarstte, zat hij vijf dagen per week op kantoor, maar nu is de zolder het epicentrum van zijn juristenwerk. Dat was even wennen voor alle partijen, want waar Robert perfectionistisch en ultranetjes is, gaat Sanne juist goed op reuring en chaos. Maar het stel is al ruim vijftien jaar bij elkaar, in goede en slechte tijden, dus ze kunnen wat van elkaar hebben.

Woonden jullie al samen toen je onverwachts zwanger bleek van James?

‘Ik zat in het laatste jaar van mijn studie Taalkunde en woonde al een paar jaar op kamers in Leiden. We hadden net besloten om te gaan samenwonen toen ik er in diezelfde week achter kwam dat ik zwanger was. Dat was een schok, omdat het niet matchte met het plaatje dat ik van de toekomst had. Ik wilde nog reizen, fulltime gaan werken. Maar ja, er kwam een kind, en dan is het blik vooruit en tegelijkertijd handelen.’

Wist je al snel dat je ervoor wilde gaan?

‘Dat beslissingsproces duurt even. We moesten het nieuws ieder op onze eigen manier verwerken en hebben veel gepraat. Gelukkig hadden we een stabiele basis en waren we stapelgek op elkaar, dus uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we dit samen aankonden.’

Was je het type poppenmoeder dat altijd al droomde van een echte baby?

‘Totaal niet. Ik sjouwde als kind veel met een kinderwagen rond, maar dat linkte ik niet aan de wens om zelf later moeder te worden. Robert en ik hadden het er wel eens over gehad, dat we ooit kinderen wilden, maar ik had er geen leeftijd aan gehangen.’

Wat vond je omgeving ervan dat je er al zo jong aan begon?

‘Vind jij 23 jaar heel jong om een kind te krijgen? Het voelde soms gek om met een dikke buik op de universiteit te verschijnen, maar verder vind ik het een prima leeftijd. Mijn moeder schrok in het begin wel even: ‘Wil je niet eerst afstuderen en proeven van het samenwonen?’ Maar mijn beide ouders – ze zijn gescheiden toen ik elf was – waren vanaf het begin heel betrokken. Net als de vader en moeder van Robert vonden ze het heel speciaal en bijzonder om hun eerste kleinkind te krijgen. Het voordeel van relatief vroeg opa en oma worden, is dat ze overal aan kunnen meedoen.’

Heb je nagedacht over de impact die een baby zou hebben op je carrière?

‘Ik ambieerde iets in de journalistiek, schrijven voor een krant of tijdschrift. Omdat ik nogal into make-up ben, hoopte ik dat ik die passies ergens kon combineren. Ik ben nooit bang geweest dat ik die mogelijkheid niet meer zou hebben als ik moeder werd, ook omdat ik tijdens mijn studie al aan het bloggen was over make-up. Tijdens mijn zwangerschap ging ik ook schrijven over wat daar allemaal bij komt kijken, want dat las ik nergens terug. Ik had nooit verwacht dat ik daar op een dag ook geld mee kon verdienen.’

Tekst: Fleur Baxmeier | Foto’s: Rossi&Blake

Dit is niet het volledige interview met Sanne Akkerman. Benieuwd naar het gehele interview? Dat kun je lezen in de nieuwste editie van VIVA Mama.