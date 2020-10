Monica Geuze heeft haar zwangerschap in 2017 eerder bekend moeten maken dan ze eigenlijk wilde. In haar nieuwste vlog vertelt ze dat haar familie nog niet op de hoogte was toen bleek dat iemand in haar intieme kring het nieuws had gelekt.

De vlogger vertelt dit naar aanleiding van een recent lek, waarbij iemand privéfoto’s van haar dochter Zara-Lizzy deelde. Geuze deelde de foto’s via een Instagram-account waar alleen goede vrienden en familie toegang tot hebben, maar een van die mensen lijkt de foto’s te hebben gelekt.

Nu zegt Geuze dat het voorval haar doet terugdenken aan een periode in 2017. “Vertrouwen is en blijft altijd een lastig ding. Ik denk in iedere situatie. Maar ik heb bijvoorbeeld ook gehad dat toen ik zwanger was, Shownieuws dat eerder wist dan bepaalde vrienden of familie. Ik was in de veronderstelling dat ik het alleen had verteld aan mensen die ik kon vertrouwen.”

De influencer zegt dat het haar vertrouwen flink heeft geschonden. “En dat het dan uiteindelijk terechtkomt bij een redactie die mij eigenlijk onder druk hebben gezet door te zeggen: ‘Als jij het niet naar buiten brengt, doen wij dat’, terwijl het over mijn zwangerschap gaat. Dat voelt ontzettend kut.”

Geuze merkt dat het aan haar knaagde dat ze niet wist wie de foto’s van haar dochter openbaar heeft gemaakt, zeker omdat ze nu iedereen moest wantrouwen. Uiteindelijk is ze gebeld en heeft de schuldige het eerlijk opgebiecht. “Ik voel echt een opluchting nu. Het was iets waar ik niet van kon slapen.”

Shownieuws heeft laten weten dat “de bejegening door Shownieuws in 2017 zoals Monica schetst” niet bekend is bij de redactie. “Maar Shownieuws gaat graag op korte termijn met Monica in gesprek over wat ze destijds heeft ervaren”, aldus een woordvoerder. “Via het management van Monica wordt geprobeerd dat gesprek op korte termijn tot stand te brengen.”