Monique Smit deelt belangrijke boodschap voor alle mama’s (in spe): ‘Wij doen het mooi wel even!’

De komst van haar tweede kindje komt steeds dichterbij en daar kijkt Monique Smit natuurlijk enorm naar uit. Maar ook geniet ze intens van de laatste loodjes van haar zwangerschap, zo laat ze weten via Instagram. Daarbij heeft ze ook een belangrijke boodschap voor alle moeders (in spe).

Bij een romantische foto met haar geliefde Martijn laat de zangeres weten dat ze ontzettend aan het genieten is van haar verlof. ‘Wat een heerlijke tijd is dit toch’, begint Monique. ‘Vaak krijg ik de vraag ‘of ik er al klaar mee ben’, met zwanger zijn?! Vind ik persoonlijk een gekke vraag, je weet van te voren dat je het hopelijk 9 maanden mag dragen en dat doe ik met alle liefde!’

Geniet

Het zusje van Jan Smit benadrukt dat er echt wel uitzonderingen zijn, maar dat het vooral enorm speciaal is. En dat wil ze alle (toekomstige) mama’s graag meegeven. ‘Lieve mama’s, wij doen het mooi wel even! Het is zo’n bijzondere en spannende tijd, dus ondanks alle ongemakken die erbij kunnen komen kijken, GENIET. Voor je het weet is dat getrappel uit je buik en lig je weer nachtenlang wakker van de krampjes en voedingen.’

Helemaal mee eens

Haar volgers kunnen zich helemaal vinden in de woorden van de Volendamse. ‘En zo is ‘t, Monique. Geniet er lekker van!’, luidt een van de reacties. Een andere fan schrijft: ‘Goed zo, mama! That’s the spirit.’

Miskraam

Hoewel de zangeres momenteel op een roze wolk leeft, is dat tussen de geboorte van haar zoontje Noah (3) en deze zwangerschap wel anders geweest. In een openhartig interview vertelde Monique onlangs een miskraam te hebben gehad. ‘Het ging mis op de verjaardag van Martijn (vriend, red.), dus we hadden een huis vol visite. Ik ben altijd van de problemen, Martijn zoekt naar oplossingen. Hij zei: ‘Nee joh, komt goed, we zien het morgen wel.’ Maar het kwam niet goed. Het was nog heel vroeg in de zwangerschap, na twee maanden, maar dat vond ik toch heel heftig.’

Onheil

Door die gebeurtenis durfde het zusje van Jan dit keer pas na drie maanden te accepteren dat het nu wel zou blijven zitten. ‘Tot die tijd lukte het me niet eens om te denken aan de datum waarop ik ben uitgerekend. Ik was veel te bang om daarmee onheil over mezelf af te roepen.’

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.