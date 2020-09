Hoewel Monique Smit (31) momenteel haar geluk niet op kan met haar twee prachtige zoontjes, zijn er ook tijden geweest dat er een donkere wolk boven het gezinsgeluk van de zangeres en ‘haar’ Martijn hing. Zo gaf ze onlangs toe op het randje van een postnatale depressie te hebben gezeten na de geboorte van haar eerste kind én kreeg ze even later een miskraam. Over die laatste gebeurtenis vertelt de Volendamse openhartig op Instagram.

Monique Smit over miskraam

In haar Stories op Instagram deelt Monique een emotioneel bericht. ‘Waar ik aan denk…’, begint het zusje van Jan. ‘Vandaag, precies twee jaar geleden, kreeg ik een miskraam. Ik herinner me alles nog, datum, tijd, plaats en vooral het lege gevoel.’

Géén taboe

Monique blikt niet voor niets openlijk terug op de heftige gebeurtenis. ‘Je vraagt je misschien af waarom ik dit nu typ… Nou, gewoon omdat ik vind het het absoluut geen taboe moet zijn om daar open over te praten’, aldus de blondine. ‘Voor alle vrouwen die het nu misschien hebben, een dikke knuffel voor jullie allemaal.’

Vragen

‘En hoe lang of kort je ook zwanger was, sommige vragen blijven altijd rondhangen in je hoofd’, vervolgt Monique. ‘Waarom mocht je niet geboren worden? Wat was er mis met je? Was je weer zo’n heerlijk mannetje of toch misschien een meisje? We zullen het nooit weten. Ik heb het geluk dat ik nu mijn handen mag dichtknijpen met twee fantastische zoons waar ik ontzettend van geniet. Maar ik weet ook dat dit helaas niet voor iedereen geldt.’

Miskraam

Vorig jaar vertelde Monique al in een openhartig interview een miskraam te hebben gehad na de geboorte van haar eerste zoon. ‘Het ging mis op de verjaardag van Martijn (vriend, red.), dus we hadden een huis vol visite. Ik ben altijd van de problemen, Martijn zoekt naar oplossingen. Hij zei: ‘Nee joh, komt goed, we zien het morgen wel.’ Maar het kwam niet goed. Het was nog heel vroeg in de zwangerschap, na twee maanden, maar dat vond ik toch heel heftig.’

Moederschap

Onlangs deed Monique in Flair een boekje open over haar relatie met Martijn, hun rolverdeling thuis en het moederschap. Zo vertelde ze onder meer dat zij vaak de regeldingen op zich neemt als het op de kinderen aankomt. ‘Martijn zegt altijd: ‘Moet je doen!’ als er iets leuks voorbijkomt, maar hij vergeet dat als ik daar dan drie dagen voor weg ben, iemand die hele oppas-karavaan moet inzetten’, aldus de zangeres. ‘Hij trekt bij wijze van spreken de deur achter zich dicht als hij naar zijn werk gaat, terwijl ik nadenk over of de oppas goed geregeld is, wie Noah uit school haalt en of de speen in Luca’s tas zit. Misschien is dat vrouw-eigen, dat je het niet kunt loslaten en dat alles tot in de puntjes geregeld moet zijn voordat je rustig op je werk zit. Aan de andere kant is Martijn juist ook iemand die heel zorgzaam is.’

Gezin Monique Smit

Monique heeft sinds eind 2013 een relatie met Martijn. Samen heeft het stel twee kinderen: zoons Noah (5) en Luca Liam (1). Molleman heeft nog een zoon uit een eerdere relatie, Milan (9).

