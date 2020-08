Het moederschap viel Monique Smit in het begin flink tegen: ‘Daar heb ik me lang voor geschaamd’

Monique Smit is de trotse moeder van twee zoontjes: Noah (5) en Luca (1). De tijd na haar eerste bevalling was voor haar niet zoals ze die zich had voorgesteld, maar daar heeft ze lang over gezwegen.

Nu vertelt de Volendamse zangeres in de podcast Podnataal haar eerlijke verhaal. Want een roze wolk? Die had ze niet. Haar wolk was eerder donkergrijs.

Is dit alles?

“De bevalling ging goed, alleen moest ik erna gehecht worden. Daarbij is iets mis gegaan. Ik heb maandenlang last gehad van ontstekingen. En ik wilde borstvoeding geven, ook dat lukte niet. Kreeg ik ook ontstekingen. Dus ik had onder en boven ontstekingen en pijn, toen heb ik wel een moment gehad van: is dit het nou?”

Schaamte

Ze kon maar moeilijk van haar pasgeboren baby Noah genieten. Het verse moederschap viel haar tegen. “Ik had gevoel dat ik aan het falen was”, aldus Monique. ,,Tuurlijk heb ik genoten van de kraamtijd, ik had ook een heel fijne kraamhulp. Dan keek ik in het wiegje en had ik wel: dit is van mij, maar op slag verliefd? Dat heeft bij mij even geduurd. En daar heb ik me lang voor geschaamd.” Pas jaren later, in een interview, durfde de zangeres er iets over te zeggen. ,,Ik wilde eerlijk zijn. Ik had het wel eerder aan een vriendin verteld. Die bleek dat ook te hebben gehad, de gedachte een slechte moeder te zijn. Dat je denkt dat het aan jou ligt. Als jonge moeder moet je daar doorheen.”

Vorig jaar werd haar tweede kind, Luca, geboren. Toen was het voor Monique heel anders. “Toen hij op mijn borst lag moest ik zo hard huilen. Ik dacht: dus zo kan het ook. Dit is wat mensen bedoelen met die verliefdheid.” Terwijl ze vertelt, krijgt ze een brok in haar keel. ,,Ik word er weer emotioneel van. Maar dat was dus wat mensen bedoelen met die roze wolk waar je op zit. En toen had ik ‘m…”

Een gelukkige Monique en haar 2 knappe zoontjes:

Bron: AD. Beeld: BrunoPress