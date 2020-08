Dit zijn de 24 mooiste vintage babynamen die je nu bijna niet meer hoort

Vroeger was alles beter: dat hoor je mensen toch nog geregeld zeggen. En is dat ook zo? Ach, dat weten wij ook niet, maar wat we wel weten, is dat er vroeger prachtige babynamen werden gegeven.

Die namen zijn inmiddels helemaal ‘vintage’ geworden. En hoewel je de namen nu nog maar zelden hoort, zijn wij er alsnog helemaal fan van.

Want deze 24 stuks zijn in principe tijdloos, toch? Wie weet komen ze binnenkort weer terug op de toplijsten van babynamen… Dus doe er je voordeel mee.

Oscar Leo Daisy Morris Rosalie Ruby Abel Adeline Alfred Aurelie Elias Ezra Estelle Felix George Iris Julia Julius Margot Molly Silas Vera Vita Xavier

Bron: Nameberry | Beeld: iStock