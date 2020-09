Hoewel babyshowers inmiddels heel normaal in Nederland, komt er alweer een nieuwe trend voor mommies-to-be aangevlogen: de zogeheten mother blessing ceremony. Dat klinkt reuze interessant (én heel mysterieus), maar wat is het? Wij vertellen het je.

Steeds meer moeders in spé kiezen voor een mother blessing ceremony in plaats van een babyshower. De trend is overgewaaid uit Amerika, waar dit al veel vaker voorkomt. De hype wordt ook in Nederland steeds populairder.

Wat is een mother blessing?

Eind augustus kreeg foodie Rens Kroes haar mother blessing. De foto’s van de speciale gelegenheid werden uiteraard gedeeld op social media. Zo ook door zus Doutzen Kroes, die uitleg gaf over de betekenis van zo’n blessing ceremony. Op Instagram schreef ze: ‘Dit is een ceremonie geïnspireerd door een oud ritueel genaamd Blessing Way, van de Navajo-indianen. Hiermee wordt de nieuwe moeder spiritueel ondersteund en bekrachtigd voor haar reis door de bevalling en het moederschap, toegewijd aan het verzorgen van de moeder. Zorgen dat ze mentaal goed voelt en overladen wordt met liefde en zelfverzekerdheid terwijl ze wacht op de komst van haar kindje.’ En dat zag er erg gezellig uit, kijk maar:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 1 Sep 2020 om 12:30 (PDT)

Wat gebeurt er tijdens een mother blessing?

In tegenstelling tot een babyshower is een mother blessing heel ceremonieel en spiritueel. Een select clubje vrienden en familie wordt uitgenodigd om het toekomstige moederschap van de vrouw in kwestie te vieren en haar te verwennen. Het is daarbij heel gewoon dat zij bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal, gedicht of lied voorbereiden. Die worden opgedragen in een kring, waarbij de mommy-to-be in het midden zit (het is natuurlijk haar feestje).

Lees ook:

5 tips voor het organiseren van een babyshower

De ruimte – of dit nu buiten of binnen is – wordt gevuld met bloemen en kaarsen om zo een intieme sfeer te creëren. Ook draagt de moeder in wording een bloemenkrans, waardoor het een beetje doet denken aan het Zweedse Midsommar (het festival, niet de horrorfilm). Tijdens de ceremonie staat de liefde en steun van vrienden en familie centraal, zodat de moeder genoeg kracht heeft om haar baby de wereld in te brengen.

Wanneer is een mother blessing?

Net als een babyshower wordt deze ceremonie georganiseerd als de moeder aan het einde van haar zwangerschap is, dus zeg ongeveer rond 36 tot 38 weken. Het is de bedoeling dat tien tot twintig van haar beste vriend(inn)en en familieleden worden uitgenodigd. Een mother blessing ceremony kan een verrassing zijn, maar dit hoeft zeker niet!

Wat geef je de mama in spé?

Dan: de cadeaus. Want wat geef je tijdens zo’n alternatieve babyshower? Naast de persoonlijke verhalen en gedichten zijn er normaal gesproken geen cadeaus tijdens een mother blessing. Het gaat puur om het verwennen, verzorgen en voorbereiden op de geboorte en het moederschap van de zwangere vrouw. Je kunt natuurlijk wel voor cadeaus kiezen, als je dat wilt. Anders is een symbolisch cadeau ook een leuk idee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bijzonder sieraad of een quilt of kussen met persoonlijke boodschappen op aan elkaar genaaide stukjes stof. Maar onthoud: het grootste cadeau is natuurlijk de ceremonie zelf!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Mountain Green (@mountaingreen_nl) op 24 Jul 2020 om 1:08 (PDT)

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!