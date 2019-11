For rainy days: 3x museum voor mini’s

Het perfecte uitje voor een druilerige herfstdag? Een bezoekje aan een museum. Dit zijn de leukste musea voor de allerkleinste.

In het Utrechtse Nijntje-museum stapt je kind in de wereld van – je raadt het al – Nijntje. Je kleine fan kan klimmen door Nijntjes huis, in de dierentuin spelen met alle dierenvrienden van Nijntje en zelf een kunstwerk bouwen met grote blokken. Het hele museum ademt Dick Bruna. Ideaal uitje voor een herfstachtige middag.

Officieel is de junior afdeling van het Amsterdamse Tropenmuseum bedoeld voor kinderen van 6 tot 13 jaar en vrij educatief, maar ook je peuter zal zich hier prima vermaken. Bij de tentoonstelling ZieZo Marokko kunnen jullie samen in een echt vliegtuig stappen, ronddwalen door de medina en een kopje échte Marokkaanse thee drinken. Vind je peuter dat allemaal toch niet boeiend genoeg? Een zandkasteel bouwen kan er ook.

Lees ook:

Jong geleerd is oud gedaan: 3x kindvriendelijke koffietentjes

Schatgraven met Beer, schaatsen met Eend en taarten maken met Varkentje: dat kán dus gewoon, in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. In de tentoonstelling Ik ben Kikker, voor kinderen tot en met 6 jaar, komen de verhalen van Kikker tot leven. De tentoonstelling behandelt grote emoties als liefde, angst en blijdschap, dus je kind steekt er nog wat van op ook. Sla ook de tentoonstelling ABC met de dieren mee niet over.

Dit artikel is afkomstig uit VIVA Mama 7 – 2018. Je kunt de editie hieronder online bestellen.