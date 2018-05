Muziek luisteren versterkt de band met je kind

Samen nog even dansen op muziek met je kleine voordat het bedtijd is? Een goed idee, volgens onderzoekers aan de Universiteit van Arizona. Zij toonden in nieuw onderzoek aan dat het samen luisteren van muziek positieve effecten heeft op jullie band.

Door samen muziek te luisteren kom je automatisch met elkaar in contact. En omdat muziek emotie losmaakt zorgt dat ervoor dat je je fijn voelt bij degene met wie je het deuntje luistert. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat jong volwassenen die in hun jeugd met hun ouders veel naar muziek luisterden, een betere relatie ze hebben. Daarbij is het wel van belang dat je samen met je kind echt even aandacht schenkt aan de muziek.

Een goed excuus dus om elke dag even samen te knuffelen en relaxen onder het genot van een mooi deuntje!

Bron: Famme | Beeld: Shutterstock