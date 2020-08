Myrthe en Jeroen doorbreken taboe en brengen hun miskraam in beeld

Myrthe (33) en Jeroen (40) kregen na 9 weken zwangerschap een miskraam. Ze willen daar open over praten en het niet stilhouden. Volgens hen wordt er te weinig over gepraat. “Het lijkt alsof er eerst een andere aanleiding nodig is om erover te spreken.”

Het stel heeft al een zoon, Finnin (2). Ze waren dolblij dat Myrthe opnieuw zwanger was.

Mis

Maar na 9 weken ging het mis. Myrthe voelde het ergens al: “Ik had er geen goed gevoel bij en de vitaliteitsecho werd vervroegd. Daarop was een kloppend hartje te zien. Maar niet lang daarna kreeg ik helderrood bloedverlies dat snel toenam. Toen wist ik: dit is niet goed.” Jeroen was bij haar toen het gebeurde. “Het is maar zo’n 5 meter van de bank naar de wc, maar het voelde als een marathon toen ik erheen liep”, vertelt hij. “Daar stond ze, met het vruchtje in haar handen.” Myrthe: “Ik voelde het meteen toen ik ging zitten. Dit is het. Het lag intact in de wc. Een helder zakje, met daarin kleine handjes, voetjes en oogjes.” Jeroen: “Je kon de vingertjes bijna tellen.”

Foto’s

Ze wilden een fotograaf bij de geboorte hebben van dit kindje, maar in plaats daarvan besloten de fotograaf te vragen om foto’s te maken van het vruchtje. Myrthe had het in de koelkast bewaard zodat ze het later ook een plekje konden geven. Jeroen is blij dat ze foto’s hebben van dit moment in hun leven. “We zijn heel dankbaar voor de foto’s. Het is fijn dat je toch even terug kan kijken.” Myrthe: “Anders is het bijna alsof het er nooit was.”

Openheid

Ze hopen met hun foto’s ook meer openheid te creëren. Myrthe: “Dat het een uitgangspunt is om een zwangerschap stil te houden die eerste 12 weken, ‘want stel het gaat mis’, impliceert dat je het ook beter stil kunt houden als het daadwerkelijk misgaat. En vast niet iedereen zal de behoefte hebben om er open over te zijn. Maar ik denk dat er ook genoeg mensen zijn die net als ik zo’n groot verdriet ervaren en dat openheid in die gevallen een beter uitgangspunt zou zijn.”

Bijzondere foto’s van een miskraam. https://t.co/r90Ad55Gfz — Denise Hilhorst (@DeniseHilhorst) August 24, 2020

Lees hier het hele interview met Myrthe en Jeroen bij RTL Nieuws.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock