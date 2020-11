Naomi deelt hilarische foto van Kae: ‘Lijkt me meer een ‘ik geef je een volle luier’-houding’

De beste houding om een croissantje te eten? Nou, volgens de dochter van Naomi van As (37) en Sven Kramer (34) lekker gehurkt. Toch denken volgers van de voormalig hockeyster dat de kleine Kae toch écht iets anders aan het doen is.

Naomi en Kae

Naomi kan er in ieder geval wel om lachen. ‘Lijkt me ook de beste houding om een croissantje te eten 😜!’, schrijft ze grappend bij het kiekje van haar kleine meid.

Meteen eruit

Volgers denken alleen dat Kae vooral bezig is om het croissantje meteen te verwerken. ‘Meteen weer d’r uit’, reageert oud-collega Fatima Moreira de Melo. Ook merken volgers nog op: ‘Dit lijkt mij meer een “ik geef je een volle luier”-houding’ en ‘Ik denk dat ze het potje zoekt 😂😍.’

Indisch bloed

Toch zijn anderen weer van mening dat het meisje het inderdaad gewoon een fijne houding vindt. ‘De pinda-zit! Indisch bloed 😊 Heel herkenbaar 😊🌞’, is te lezen. Een ander merkt op: ‘Stiekem toch een klein Aziaatje😉.’ Hoe dan ook, fans zijn het er in ieder geval over eens dat deze foto die Naomi deelt van Kae ontzettend schattig is.

Broertje of zusje?

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? ‘Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op’, vertelde Naomi aan Flair.

