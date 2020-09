Naomi van As laat met déze foto zien hoe haar bíjna 2-jarige dochter is gegroeid

Naomi van As (37) en Sven Kramer (34) genieten met volle teugen van hun dochter. En de tijd vliegt, want de kleine Kae is al bijna twee jaar in hun leven. Bij die mijlpaal staat de voormalig hockeyster stil op Instagram, wat ze doet met een zoete foto van het meisje.

Dochter Naomi van As en Sven Kramer

Bij de foto laat Naomi weten hoe dankbaar ze is voor haar dochtertje. “Zoveel liefde voor deze dreumes van bijna twee jaar!”, begint de trotse moeder. “Het is me er eentje, maar oh zo gezellig!”

Tijd vliegt

De hartjes stromen binnen onder de foto en Naomi’s volgers laten weten keer op keer weer te genieten van de foto’s van Kae. “Zo schattig en lief dat we allemaal mee mogen genieten van haar avonturen en ontdekkingen”, reageert een fan. Een ander benadrukt dat Van As en Kramer nog maar even extra moeten genieten van hun kindje. “Knap meisje hoor. Geniet er maar veel van. Straks gaat ze naar school, voordat je het weet… de tijd gaat zo snel.”

Kae

Sven Kramer (34) en Naomi van As (36) leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi aan Flair.

Moederschap Naomi van As

Hoe Naomi het ouderschap ervaart? De eerste periode van het moederschap vond ze best pittig, zo gaf de voormalig hockeyster eerder toe in een interview met Grazia. Doordat Sven namelijk veel voor zijn carrière van huis was, was Naomi in het begin veel alleen met haar dochtertje. “Het moederschap is heel bijzonder, leuk en liefdevol, maar ook uitdagend. Vooral de eerste periode vond ik zwaar. Sven was vaak weg om te schaatsen, wat logisch is, en wat ik ook begrijp en wat ik van tevoren wist, maar toch… Ik ben de eerste periode best veel alleen geweest.” Inmiddels gaat alles helemaal goed. “Ik heb mijn draai gevonden.”

