Naomi van As deelt leuke foto van ‘stoere’ dochter Kae: ‘Wat een mooi kind hebben jullie toch!’

Hoewel we vorige week nog volop in de zon konden zitten, hadden we gister en vandaag vooral last van winterse buien. Gelukkig hebben we goed kunnen genieten van de zonnige dagen. Ook Naomi van As (37) heeft genoten van de zon. Samen met haar dochter Kae ging ze een dagje naar het strand, wat een paar super schattige foto’s opleverde.

Dochter Naomi van As

Op de foto’s is te zien hoe de peuter met blote benen door het water rent. Woorden maakt Naomi niet vuil aan de plaatjes; de trotse moeder plaatst er enkel een veelzeggend hartje bij.

Stoere meid

Terwijl de volgers van Naomi het al koud krijgen bij het zien van de foto’s, laten ze massaal weten wat voor ‘een bikkel’ de kleine Kae is. ‘Wat een stoer grietje is het toch, geweldig!’, luidt een van de vele reacties. En: ‘Wat een mooi kind hebben jullie toch!’

Gezin Sven Kramer & Naomi van As

Sven Kramer (34) en Naomi van As (37) leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? ‘Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op’, vertelde Naomi in 2019.

