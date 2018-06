Het is Nationale Buitenspeeldag: kindertelevisie vanmiddag op zwart

Kindertelevisiezenders Nickelodeon en Nick Jr. gaan woensdagmiddag enkele uren op zwart. Dat biedt duizenden kinderen in Nederland de gelegenheid om deel te nemen aan de elfde Nationale Buitenspeeldag, een initiatief van Nickelodeon en Jantje Beton.

Te veel binnenblijvers

Jantje Beton en Nickelodeon willen dat kinderen weer meer buiten gaan spelen. Onderzoek van Jantje Beton heeft uitgewezen dat ruim één miljoen kinderen niet meer elke dag de deur uit gaan om te spelen. De jaarlijkse Buitenspeeldag moet ze stimuleren om dat wel te doen.

Van alles te doen

Woensdag staan er door het hele land meer dan 1150 buitenspeelactiviteiten op het programma, georganiseerd door vrijwilligers. Hieraan kunnen volgens de organisatoren meer dan 115.000 kinderen meedoen. Het hoofdevenement is in Amsterdam, waar Nienke van Dijk van Nickelodeon het podiumprogramma presenteert. Het programma duurt van 13.00 tot 17.00 uur, de uren waarop de kinderzenders op zwart gaan.

Gamen voor gezonder leven

In het verlengde van de buitenspeeldag lanceert voormalig zwemkampioen Pieter van den Hoogenband vanmiddag in Deventer het nieuwe onlineplatform Happy Life. Het is een virtuele gemeenschap die onderdeel is van het computerspel Minecraft. Door te gamen, worden kinderen gestimuleerd om gezonder te eten en meer te bewegen, is de gedachte.

Bron: ANP | Beeld: iStock