Nee, mama doen! Mijn kind heeft een sterke voorkeur voor een ouder

Ouderschap doe je meestal samen. Toch kan het zo zijn dat jullie kind een sterke voorkeur heeft voor een ouder. Kan alleen jij je mini-mensje kan troosten? Of duwt je kind jou juist weg als je partner in de buurt is? Het breekt je hart als je kind een sterke voorkeur heeft voor de één, of zelfs niks wil weten van de ander. Gelukkig komt ook aan deze fase weer een einde.

Heeft jouw kind een sterke voorkeur voor een ouder? Dat is normaal en het verschilt per fase, welke ouder populairder is.

Oorzaak

Veel kinderen ontwikkelen op een gegeven moment een lichte of sterke voorkeur voor een van beide ouders. Soms is dit alleen bij een bepaalde situatie op de dag , bijvoorbeeld bij het in bed leggen, bij andere kinderen zien we dat de ene ouder bijna niets mag en het kind wenst dat de andere ouder alles doet. Een vervelende situatie, vooral voor de ouder die afgewezen wordt. Maar wel een situatie die veel voorkomt. Overigens betekent een voorkeur voor de ene ouder lang niet altijd een afwijzing van de andere ouder, al voelt het vaak wel zo voor de ouder die niet de voorkeur heeft.

Soms ontstaat de voorkeur ook door een verandering in de ouderrollen: een nieuwe baan, een zieke oma, verhuizing: het kan er allemaal toe leiden dat de andere ouder ineens het ontbijt maakt, voorleest of de kleine naar de opvang brengt. En dus de voorkeur heeft…

Voorkeur baby en peuter

Als een baby borstvoeding krijgt en daarnaast geen kunstvoeding, kan dit ervoor zorgen dat hij meer naar de moeder toetrekt. Ook laten baby’s zich het liefst troosten door de ouder die het meest voor ze zorgt. Vaak nemen moeders die rol vanzelf op zich, maar daar kun je – op het geven van de borst na – bewust keuzes in maken. Peuters kijken op hun beurt per situatie wat hen het meeste oplevert. Een voorkeur voor één van beide ouders kan ook ontstaan in de peuterpuberteit. De peuterpuberteit (of ‘nee’-fase) begint als een kind anderhalf jaar à twee jaar is en eindigt rond zijn vierde jaar. Vaak speelt opvoeding nu een rol bij het ontwikkelen van een voorkeur, met name als jij en je partner dit verschillend aanpakken. Misschien mag je kind van jou net iets meer dan van zijn vader.

Tips voor beide ouders Echt afwijzen doet een kind nooit. Misschien (tijdelijk) in bepaald gedrag, maar niet in zijn hart. Kinderen zijn erg loyaal naar hun ouders toe, allebei de ouders. Remember that. Voor de voorkeur ouder Steun je partner, ga in de buurt staan en maak je kind duidelijk dat het bij hem of haar ook fijn en veilig is

Benoem goede karaktereigenschappen van je partner waar je kind bij is

Pas op dat je de ander niet kwetst, het is niet leuk om je afgewezen te voelen (maak het niet erger!) Voor de non-voorkeur ouder Reageer het niet op je kind af, als-ie je wegduwt

Misschien valt er nog wat te leren van de andere ouder, sta daar voor open (maak er geen wedstrijd van)

Blijf bouwen aan jullie band, dat kan door meer quality-time in te plannen of door elke dag het badje/ochtendhapje/voorleeskwartiertje te doen P.S. je kind groeit vanzelf uit deze voorkeursfase. Hij of zij ontdekt vroeg of laat dat jullie beide even lief zijn, alleen op een andere manier.