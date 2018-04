Net binnen: Kate Middleton is bevallen van een jongen

Het was wederom een verschrikkelijke zwangerschap voor Kate. Net zoals tijdens de zwangerschap van George en Charlotte had ze last van extreme misselijkheid. Toch was de wens om het gezin verder uit te breiden groot en nam ze daarmee de risico’s voor lief. En wellicht dat ze het allemaal kan vergeten nu haar derde kindje met prins William geboren is.

Op 22 maart verscheen Kate voor het laatst in het openbaar zodat ze kon genieten van haar zwangerschapsverlof. De laatste loodjes zitten er nu officieel op, want het prinsje is geboren! Op 4 september werd de zwangerschap aangekondigd, op 23 april werd het kindje geboren. Van de uitgerekende datum tot het geslacht: alles hield het stel geheim.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 april 2018