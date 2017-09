Net te laat: vrouw haalt ziekenhuis niet en bevalt in auto

Een bevalling in Amsterdam is afgelopen nacht wel heel bijzonder verlopen. Een zwangere vrouw was met haar partner onderweg naar het ziekenhuis, alleen kwam het kindje eerder dan verwacht.

Een auto is waarschijnlijk niet waar je aan denkt als ideale locatie om te bevallen. Toch moest een vrouw uit Amsterdam-Noord het er afgelopen nacht mee doen. Het plan was eigenlijk om te bevallen in het Boven het IJ-ziekenhuis, maar daar bleek geen plek te zijn. Samen met haar partner vertrok ze daarom richting het OLVG-West. Dat ziekenhuis bleek een afslag te ver te zijn, waardoor de vrouw noodgedwongen in de auto moest bevallen. Op de afslag van de A10 mochten de kersverse ouders hun zoon verwelkomen.

Gelukkig was het stel niet helemaal alleen: de verloskundige reed achter hen aan en kon hen begeleiden. Na de bevalling is het kindje naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is het hele gezin weer thuis.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron A5 | Beeld iStock