Net moeder en je baan kwijt door corona: ‘3 weken na mijn verlof kon ik gaan’

Stel je bent net moeder geworden, je hebt een huis gekocht en dan raak je drie weken na je zwangerschapsverlof plots je baan kwijt. En dat in tijden van corona. Het overkwam de 31-jarige Jaleesa Clows uit Amsterdam.

‘Daar zat ik dan achter mijn bureau in mijn opgepimpte thuisoffice, klaar voor mijn digitale contractbespreking. Notitieblokje met aantekeningen bij de hand. Ondanks mijn goede voorbereiding had ik zweetoksels. Ik moest en zou die salarisverhoging binnenslepen.

Voor ik daar ook maar over kon beginnen, hoorde ik mijn leidinggevende zeggen: ‘Je voelt de bui al hangen’. Eigenlijk niet… Door die toon begint het te dagen. Even gaat alles in slowmotion. Hoorde ik haar nou zeggen dat ze geen toekomstperspectief meer in mij zien?

Het was het meest onpersoonlijke, korte en bondige gesprek dat ik ooit heb gehad. Er ging van alles door mijn hoofd. Wat moet ik nu gaan doen dan? Hoe ga ik dit uitleggen tegenover mijn vrienden en familie? Oh my god, ik ben nu werkloos. Ik ben ontslagen.

Extra kilo’s

Het ging juist zo lekker. Ik had een super leuke baan. Ik raakte zwanger en liep negen maanden lang met mijn hoofd in de wolken. Die extra kilo’s en een door corona in het water gevallen babyshower à la de Kardashians nam ik voor lief. Samen met mijn vriend Paul kocht ik een nieuw huis in Amsterdam. Niet veel later werd ons zoontje Rylan geboren. In juli, de perfecte maand om te bevallen. Wie wil er nou niet met verlof midden in de zomer?

Mijn verlof vloog voorbij, met volle teugen genoot ik van elk moment. Hoewel ik ook moet erkennen dat het krijgen van een baby, in combinatie met een verbouwing en verhuizing heel heftig was. Maar voor ik het wist moest ik weer aan het werk en wat had ik er zin in.

En dan ben je ineens werkloos. Dit was niet bepaald hoe ik mijn leven had voorgesteld als dertiger. Ik had al lang en breed aan de weg moeten timmeren, in een mooie managementfunctie, misschien wel een radioprogramma presenteren. Huisje-boompje-beestje. Dat laatste is overigens wel goed gelukt met een eengezinswoning, lieve baby, good looking man en zelfs de beestjes zijn er: zilvervliesjes.

Feestje

Ik merkte al snel dat er een stigma heerst over het onderwerp werkloosheid. Als je op een feestje bent, vraagt iedereen altijd aan je wat voor werk je doet. Gelukkig zijn er door corona weinig tot geen feestjes. Men gaat er nooit vanuit dat je werkloos bent. Dan merk je al dat het gesprek vaak stopt. Het voelt alsof je faalt. Maar waarom eigenlijk? Ik heb altijd keihard gewerkt.

Na behoorlijk down te zijn geweest dacht ik ‘Kom op, Jalees, niet bij de pakken neer zitten. Je gaat het beste eruit halen’. Hoe moet ik nu verder, denk je dan. Hoe zet ik mijzelf weer op de markt en waar liggen eigenlijk mijn ambities? We hadden het thuis weleens over vloggen, omdat we onszelf een beetje grappig vinden. Ik kocht via een veiling een camera. Ik stelde mijzelf voor en vlog één was geboren.

In mijn vlogs ‘In between Jallie’, afgeleid van de term ‘In between jobs’, is mijn zoektocht naar een nieuwe baan te zien. Maar ik wil ook anderen laten zien dat je je niet hoeft te schamen als je werkloos bent en hen helpen om er iets positiefs van te maken. Het mooie is juist dat iedereen je probeert te helpen als je werkloos bent. Je krijgt veel steun van familie en vrienden. Juist omdat je er open over bent. Hoelang mijn zoektocht gaat duren, waar ik tegenaan loop en waar mijn kansen liggen? Ik heb geen idee, maar hier ga ik vanzelf achter komen!’

